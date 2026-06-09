Нацдепозитарій України очолить керівник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ Супрун

Фото: НБУ

Андрій Супрун, який з 2016 року очолює управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України, стане головою правління підконтрольного Нацбанку ПАТ "Національний депозитарій України" (НДУ, Київ), який має статус центрального депозитарію.

Згідно релізу на сайті НДУ, наглядова рада 29 травня прийняла рішення визначити Супруна переможцем конкурсу на очільника депозитарію, але остаточно рішення ще мають прийняти збори акціонерів, на яких у Нацбанку мінімум 50% голосів.

Депозитарій уточнив, що збори будуть скликані після погодження кандидатури Супруна на новій посаді регулятором – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як повідомлялося, з червня 2021 року до кінця грудня 2025 року головою правління НДУ був Олексій Юдін, а на період призначення та проведення конкурсу очільником була призначена Марина Адамовська, яка з червня 2019 року займала посаду заступниці голови правління.

Рішення про проведення конкурсного відбору голови правління НДУ наглядова рада прийняла наприкінці січня цього року, а потім продовжила термін заявок до 22 квітня з метою залучення більш широкого кола кандидатів.

Супрун у жовтні 2025 року став членом наглядової ради Нацдепозитарія від Нацбанку замість представника НКЦПФР, у якого уряд забрав з управління 25% державну частку НДУ та передав її НБУ. Він перебував на цій посаді до 25 травня цього року, коли замість нього представником Нацбанку у наглядовій раді Нацдепозитарія став керівник проектів та програм управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ Сергій Омельник.

Окрім того Супрун є головою наглядової ради центральної клірингової установи – Розрахункового центру (РЦ).

Нацбанк на початку вересня 2025 року повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, підписаного у Римі у липні цього року з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за участі Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Національного банку і НКЦПФР. Першим його етапом стала оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

Далі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, своєю чергою, створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – РЦ. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який повинен функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів, шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.

Крім управління 25% акцій держави в НДУ, станом на 31 березня цього року Нацбанк був напряму власником 25%, ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державним Ощадбанку та Укрексімбанку – відповідно 24,9903% та 9,9903%. В той же час довірену особу за акціями Ощадбанку, Укрексімбанку та корпоративного пенсійного фонду НБУ призначає НКЦПФР, але цю норму закону про депозитарну систему передбачається змінити в процесі реалізації реформи інфраструктури.

Ще 4,0795% акцій були у власності 27 юридичних та 2 фізичних осіб, зокрема Олені Нусіновій належало 1,7054% акцій, а ТОВ "Одеський приватизацій центр" ексчлена НКЦПФР Віктора Івченка – 1,7151%.