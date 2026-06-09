Перегляд тарифів на передачу е/е необхідно супроводжувати переходом до адресної підтримки споживачів – звернення УАВЕ

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) підтримує перегляд тарифів на передачу електроенергії для НЕК "Укренерго" та пропонує одночасно розпочати практичну реалізацію механізму захисту вразливих споживачів електроенергії і прискорити впровадження адресної монетизованої підтримки населення.

Про це йдеться в офіційному листі-зверненні асоціації до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) та Міністерства енергетики України, оприлюдненому у Facebook.

"УАВЕ наголошує: дискусія не має зводитися лише до розміру тарифу. Необхідне комплексне рішення – фінансово обґрунтований тариф має поєднуватися з поступовим скороченням перехресного субсидіювання та запуском адресної монетизованої підтримки вразливих споживачів", – наголосили в асоціації.

УАВЕ також вважає за необхідне опрацювати з Міністерством соціальної політики, "Укренерго", операторами системи розподілу (ОСР) та іншими зацікавленими сторонами механізм обміну даними для запуску адресної монетизації субсидій.

В асоціації стверджують, що вказаний підхід дозволить підтримати фінансову стійкість енергетичного сектору, зберегти соціальний захист населення та зменшити викривлення на ринку електроенергії. Перехід до адресної підтримки також відповідає зобов’язанням України щодо лібералізації ринку перед ЄС, МВФ та іншими міжнародними партнерами.

Своєю чергою, як зазначено у зверненні асоціації до НКРЕКП та Міненерго, УАВЕ підтримує позицію "Укренерго" щодо тарифу на передачу електроенергії, оскільки фінансова стійкість оператора системи передачі (ОСП) є критичною для надійної роботи енергосистеми, виконання спеціальних обов’язків, стабільних розрахунків між учасниками ринку та відновлення енергетичної інфраструктури.

В асоціації послалися на дані "Укренерго", згідно з якими у 2026 році прогнозний обсяг передачі е/е становитиме близько 89,6 млн МВт*год, що суттєво нижче показника, що врахований при встановленні чинного тарифу. При цьому витрати на покриття технологічних втрат у мережі збільшилися, конфігурація електричних мереж змінюється, обсяги імпорту е/е та її передачі на значні відстані зростають, що на фоні постійних руйнувань енергетичної інфраструктури потребує значних фінансових вливань.

"Тенденції накопичення заборгованості між учасниками ринку, погіршення платіжної дисципліни, скорочення можливостей для відновлення та розвитку мережевої інфраструктури, зниження інвестиційної привабливості енергетичного сектору за відсутності джерела покриття витрат ОСП будуть збільшуватися", – наголосили в УАВЕ.

Водночас, як зазначили в асоціації, в умовах систематичних атак на енергетичну інфраструктуру розвиток розподіленої генерації, ВДЕ та систем накопичення енергії став одним із ключових елементів енергетичної безпеки, оскільки саме ці об’єкти забезпечують додаткову стійкість енергосистеми, підвищують її гнучкість та маневреність, зменшують ризики дефіциту.

"Тому забезпечення своєчасних і прогнозованих розрахунків з виробниками електроенергії з ВДЕ є не лише питанням виконання фінансових зобов’язань, а й важливим фактором подальшого розвитку енергетичної стійкості України", – підсумували в УАВЕ.

Як повідомлялося, НКРЕКП пропонує встановити з 1 липня 2026 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 903,53 грн/МВт*год (без ПДВ), що на 21,62% вище чинного.

Зазначається, що оновлена тарифна складова на виконання спеціальних обов’язків "Укренерго" з оплати е/е з альтернативних джерел становить у структурі тарифу на передачу 367,56 грн/МВт*год.

Відповідно тариф на диспетчеризацію пропонується збільшити на 7,83% – 118,64 грн/МВт*год.