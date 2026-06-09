Україна може отримати до 8,2 млн т вторинної сировини з відходів від руйнувань – дослідження ПРООН

Переробка відходів руйнувань дозволить Україні отримати до 8,2 млн т вторинної сировини для відбудови: будівельні уламки (бетон, цегла тощо) перетворюються на ресурс, який активно повертається у виробництво.

Про це свідчать результати дослідження ⁠Програми розвитку ООН (ПРООН), що оцінює можливість створення в Україні сталої ринкової системи рециклінгу та повторного використання відходів від руйнувань як частини процесу відновлення та відбудови, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба ПРООН у вівторок.

Дослідження проведено за фінансової підтримки уряду Японії та у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України.

За оцінками дослідження, внаслідок пошкодження та руйнування житлових будівель на підконтрольних уряду України територіях станом на вересень 2025 року утворилося близько 17,2 млн т відходів від руйнувань.

Частину цих відходів уже вивезли та розмістили на полігонах, однак близько 11,7 млн т усе ще потребують розчищення, сортування та переробки. Залежно від рівня забруднення, якості сортування, типу будівель та умов на конкретних об’єктах, до 70% цих відходів – близько 8,2 млн т – можуть підлягати рециклінгу та повторному використанню для потребу відбудови.

Як повідомляє пресслужба ПРООН, дослідження також визначає 50 видів будівельної продукції, які потенційно можна виробляти в Україні з використанням перероблених відходів від руйнувань. Серед них – цемент, товарний бетон та збірні бетонні вироби.

Дослідження показує, що за умови належної організації виробництва вторинної сировини перероблені відходи можуть бути не лише екологічним, а й економічно вигідним джерелом матеріалів для відбудови – особливо в регіонах зі значними обсягами відходів від руйнувань, дорожчою природною сировиною та добре розвиненою локальною інфраструктурою переробки.

У дослідженні зазначається, що для розвитку такого ринку ключову роль відіграватимуть залучення приватного сектору, створення ринкових стимулів та впровадження зелених публічних закупівель. Документ також пропонує пріоритетні кроки на 2026-2028 роки, зокрема регуляторні зміни, розвиток стандартів, інвестиції в інфраструктуру та тестування вторинних матеріалів у реальних будівельних проєктах.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба прокоментував дослідження: "Вторинна сировина з відходів від руйнувань може підтримати виробництво будівельних матеріалів, зменшити навантаження на природні ресурси, сприяти розвитку циркулярних практик та декарбонізації галузі будівельної продукції. Створення системи рециклінгу та повторного використання відходів від руйнувань – це можливість зробити відновлення більш сталим і орієнтованим на майбутнє. Це дослідження є важливим кроком у цьому напрямі".

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма підкреслив важливість уже зараз розвивати дієвий ринок рециклінгу та повторного використання відходів від руйнувань: "Результати дослідження показують, що Україна має обмежене в часі вікно можливостей для створення національної системи управління відходами від руйнувань, їх рециклінгу та повторного використання. Відповідаючи на масштабний виклик, пов’язаний із відходами від руйнувань уже сьогодні, Україна також може закласти основу для узгодженого з ЄС циркулярного підходу до управління відходами будівництва та знесення в майбутньому. Це унікальне історичне завдання, і дослідження пропонує практичний шлях для його реалізації".

З лютого 2022 року Україна стикається з руйнуваннями безпрецедентного масштабу. Кожна нова атака створює додаткові відходи від руйнувань, часто змішані з небезпечними матеріалами та вибухонебезпечними залишками війни, що створює дедалі більшу перешкоду для безпечного та своєчасного відновлення.

З початку повномасштабного вторгнення ПРООН підтримала безпечне вивезення та сортування понад одного млн т відходів від руйнувань у восьми областях України, а також сприяла зміцненню інституційної спроможності та розвитку нормативно-правової бази.