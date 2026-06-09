ДМС: імпорт за 5 міс.-2026 зріс на 30%, експорт – лише на 4%

Імпорт товарів до України за січень-травень 2026 року в грошовому еквіваленті збільшився на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – з $31,3 млрд до $40,5 млрд, тоді як у січні-квітні 2024 року він становив $27,5 млрд, свідчать дані з телеграм-каналу Державної митної служби (ДМС) України.

Щодо експорту, то він за січень-травень 2026 року у грошовому еквіваленті склав $17,5 млрд, що трохи більше показників аналогічного періоду минулого року – $16,9 млрд та 2024 року – $16,8 млрд.

"При цьому оподаткований імпорт склав $27,8 млрд, що становить 69% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-травні 2026 року склало $0,56/кг", – йдеться у дописі ДМС у вівторок.

У відомстві повідомили, що найбільше імпортували товарів до України з Китаю – $11,1 млрд, Польщі – $3,9 млрд, Туреччини – $2,7 млрд, а експортували з України найбільше до Польщі – на $2 млрд, Туреччини – на $1,5 млрд, Італії – на $1,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2026 року товарів 72% серед категорій склали машини, устаткування та транспорт – $17 млрд (при митному оформленні товарів до бюджету сплачено 95,9 млрд грн, або 27% надходжень митних платежів), паливно-енергетичні – $6,4 млрд (126,2 млрд грн, або 35% митних платежів), продукція хімпромисловості – $5,7 млрд (до бюджету сплачено 47,2 млрд грн, або 13% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари – $10,6 млрд, метали та вироби з них – $1,7 млрд, машини, устаткування та транспорт – $1,5 млрд.

В ДМС додали, що у січні-травні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 744,3 млн грн.