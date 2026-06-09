Інтерфакс-Україна
Економіка
14:42 09.06.2026

Фон дер Ляєн: у сфері торгівлі ми пропонуємо вперше обмежити риболовство, заборонити допоміжне обладнання для дронів та інше

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Фон дер Ляєн: у сфері торгівлі ми пропонуємо вперше обмежити риболовство, заборонити допоміжне обладнання для дронів та інше

Європейська комісія пропонує нові санкції для Росії у сфері торгівлі: обмеженні на товари та технології, які використовуються російським ВПК, заборона на експорт допоміжного обладнання для дронів, вперше – суттєві обмеження на риболовство.

"Моє третє зауваження стосується торгівлі. Ми пропонуємо нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються російською військовою промисловістю", – оголосила у вівторок в Брюсселі президент Європейської комісії, анонсуючи пропозиції щодо 21-го пакет санкцій для РФ.

За її словами, санкції наразі будуть зосереджені на "більшій кількості металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах". "Щодо безпілотників, ми пропонуємо нові заборони на експорт наземного допоміжного обладнання та систем глушіння та запуску, серед інших товарів", – деталізувала фон дер Ляєн.

Також пропонуються "нові заборони на імпорт низки товарів на суму 60 млн євро., які стосуються певних металів, металевих руд або автомобільних запчастин, оскільки ми хочемо зафіксувати диверсифікацію Європи подалі від російського імпорту".

"І нарешті, ми розглядаємо один з останніх великих несанкціонованих секторів, а саме рибальство. Ми пропонуємо суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів та повну заборону на інші, включаючи тріску. І ми узгодимо торговельні обмеження для Білорусі, щоб вона не могла служити заднім ходом для російської торгівлі", – заявила фон дер Ляєн.

Теги: #риболовля #фон_дер_ляєн #торгівля #санкції_рф

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