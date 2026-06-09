Інтерфакс-Україна
Економіка
14:29 09.06.2026

Потреби газової генерації в газі становлять орієнтовно 2,5-3 млрд куб. м на рік – топменеджер "Нафтогазу"

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Потреби газової генерації в газі становлять орієнтовно 2,5-3 млрд куб. м на рік – топменеджер "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" прогнозує річний обсяг споживання газу газовою генерацією на рівні 2,5-3 млрд куб. м, повідомив керівник з генерації компанії Микола Колісник.

"Прогнозне загальне споживання (газу – ІФ-У) газовою генерацією становить 2,5-3 млрд куб. м на рік", – зазначив Колісник у коментарях під час онлайнзаходу аналітичного центру DiXi Group "Energy Security Talks. Summer Outlooks: прогноз роботи енергосистеми влітку".

Під час свого виступу він підкреслив, що тривалий час газова генерація відіграватиме вирішальну роль у балансуванні енергосистеми.

"Ми розуміємо, що, принаймні, до 2050 року генеруюча потужність на природному газі матиме основу, зокрема, ринку плати за потужність, до якого ми рухаємося в рамках маркеткаплінгу з європейським ринком", – сказав Колісник.

За його словами, з усіх доступних рішень балансування енергосистеми газова генерація є стійким рішенням.

Колісник зазначив, що це питання актуальне й для багатьох європейських країн в умовах розбудови зеленої генерації та потреб її балансування.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерсво енергетики, станом на початок лютого 2026 року в Україні введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової розподіленої генерації – 1,1 ГВт приєднані до електричних мереж та 0,3 ГВт встановлені для забезпечення власних потреб. Майже 60% наявних потужностей побудували приватні інвестори, решту – державні та комунальні підприємства за власні кошти та з використанням міжнародної донорської допомоги. В межах Фонду підтримки енергетики у громадах, зокрема прифронтових, реалізовані проєкти сумарною потужністю в 196 МВт.

На той час на різних стадіях реалізації перебувало приблизно 3 ГВт нових проєктів.

Теги: #генерація #енергетика #нафтогаз

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