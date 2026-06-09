Інтерфакс-Україна
Економіка
14:13 09.06.2026

Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

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Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат
Фото: Unsplash

Зростання споживчих цін в Україні у травні 2026 року сповільнилося до 0,9% з 1,4% у квітні, 1,7% – у березні та 1% у лютому поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Статвідомство нагадало, що у травні 2025 року зростання цін становило 1,3%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками травня 2026 року знизилася до 8,2% з 8,6% за підсумками квітня.

Зазначається, що в травні-2026 базова інфляція зменшилася до 0,7% з 0,9% у квітні та 1,5% у березні. З урахуванням того, що в травні-2025 базова інфляція становила 0,5%, у річному вимірі вона зросла до 7,9% з 7,6% за підсумками квітня.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у перший рік повномасштабної російської агресії підскочила до 26,6%, після чого у 2023 році вона знизилася до 5,1%. У наступний рік вона знову зросла до 12%, але у 2025 році її вдалося знизити до 8%, у тому числі за рахунок доволі жорсткої монетарної політики Нацбанку.

НБУ наприкінці квітня погіршив прогноз інфляції на 2026 рік з 7,5% до 9,4%, у 2027 році – з 6% до 6,5%.

Теги: #держстат #інфляція

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