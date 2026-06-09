NovaPay розмістив 14-й випуск облігацій обсягом 200 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay (ТМ NovaPay) з групи Nova розмістив у повному обсязі 14-й випуск облігацій – серії "N", емітентом яких є його дочірня компанія "НоваПей Кредит", номінальною вартістю 200 млн грн.

Згідно з інформацією компанії, що облігації емітовані традиційним номіналом по 1 тис. грн із виплатою купона за ставкою 18% річних під час погашення та використовуватимуться у операціях РЕПО, які є альтернативою депозитів.

Кошти, залучені від розміщення серії "N", фінансовий сервіс планує спрямувати на розвиток кредитних продуктів.

"Серія N – це продовження курсу, якого ми послідовно дотримуємося з 2023 року. Ми першими з бізнесу запропонували українцям публічні корпоративні облігації під час повномасштабної війни, і вже цього травня у повному обсязі погасили другий такий випуск", – цитуються у релізі слова в.о. заступниці СЕО з роздрібного бізнесу NovaPay Яни Левади.

На сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомляється, що звіт щодо розміщення облігацій був затверджений 22 травня 2026 року.

В той же день Комісія зареєструвала 15 випуск облігацій NovaPay – серії "О" загальною номінальною вартістю 200 млн грн, який здійснюватиметься шляхом публічної пропозиції.

У компанії наголосили, що на початок 2026 року власниками облігацій NovaPay стали більш ніж 7,9 тис. клієнтів, загальний портфель досягнув понад 4 млрд грн.

У лютому NovaPay повідомляв про розміщення у повному обсязі облігації серії "М", номінальною вартістю 200 млн грн.

Загалом протягом 2023-2025 років NovaPay здійснив 13 випусків облігацій загальним номіналом 1 млрд 390 млн грн. Цінні папери всіх серій, окрім трьох, використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay та виплата відсотків по ним запланована один раз при погашені. Виплата ж відсотків за облігаціями для інституційних інвесторів здійснюється щоквартально. За ними також передбачена щорічна оферта, а номінальна ставка доходності на перший рік обігу – 18% річних. Серія "K" стала третьою для інституційних інвесторів, але перша така серія "А" на суму 100 млн грн була погашена цього року.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці минулого року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

NovaPay у 2025 році збільшила виручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% – до 2,58 млрд грн.

У першому кварталі 2026 року компанія збільшила обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до понад 200 млрд грн, тоді як кількість транзакцій зросла на 12% – до 126 млн.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.