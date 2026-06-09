Система квот ЄС може знищити українську сталеливарну промисловість – СЕО "Метінвесту"

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Нові обмеження ЄС на імпорт сталі, які вводяться з 1 липня поточного року, можуть зруйнувати гірничо-металургійний комплекс (ГМК) України та завдати значного удару по бюджету країни, яка захищається від Росії, заявив СЕО групи "Метінвест" Юрій Риженков в інтерв'ю Guardian.

За його словами, нова система квот ЄС може "вбити українську сталеливарну промисловість".

Він зазначив, що ЄС запровадив протекціоністські заходи через тривалий глобальний надлишок сталі, спричинений Китаєм. ЄС вдвічі скоротив квоти на сталь, яка може надходити до блоку без тарифів, а також подвоїв тариф до заборонних 50% на весь імпорт понад ліміт, призначений кожній країні. Таке рішення ЄС викликало стурбованість серед торговельних партнерів, які намагаються домовитися про достатньо велику частку квоти для власної сталеливарної промисловості, зокрема це стосується і Великої Британії, де галузь попередила про "екзистенційну загрозу", якщо вона не отримає достатнього доступу до свого найбільшого експортного ринку.

Для України економічна загроза з боку її військового союзника посилюється війною, яка відрізала деякі з її попередніх альтернативних ринків і підштовхнула сталеливарні компанії країни до тіснішої інтеграції з Європою. Вони також зіткнулися з додатковими витратами на постійні атаки на інфраструктуру з початку війни в лютому 2022 року.

"На нашу думку, це несправедливий підхід. Україна не становить значної загрози для сталеливарної промисловості ЄС – поставки невеликі. При цьому знищення однієї з функціонуючих галузей промисловості не здається мудрим, ми не бачимо жодної поблажливості до України". – констатував гендиректор.

Крім того, квоти також зашкодять військовим зусиллям, позбавивши уряд податкових надходжень, еквівалентних сотням мільйонів фунтів стерлінгів. "Метінвест" є одним з найбільшим платником податків у приватному секторі країни. До того ж, квоти будуть накладені на мита у рамках впровадження СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism – механізм вуглецевого коригування імпорту).

Риженков зазначив, що через війну "Метінвест" не зміг інвестувати мільярди євро в будівництво "зелених" електродугових печей на заводах "Запоріжсталь" та "Каметсталь", хоча компанія планувала це зробити ще до повномасштабного вторгнення РФ.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".