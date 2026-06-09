Інтерфакс-Україна
Економіка
11:43 09.06.2026

Попит на електромобілі в Україні в травні скоротився більш ніж удвічі – "Укравтопром"

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Попит на електромобілі в Україні в травні скоротився більш ніж удвічі – "Укравтопром"
Фото: https://www.facebook.com/ukrautoprom/photos

Український автопарк у травні поповнили 2652 од. електромобілів (нових і вживаних), що на 57% менше, ніж у травні-2025, та на 12% менше за квітень поточного року, повідомив "Укравтопром" в телеграм-каналі.

Як повідомлялось, у квітні поточного року первинні реєстрації електромобілів показали приріст відносно березня-2026 на 49%, хоча порівняно з квітнем-2025 він впав на 48% – до 3007 од.

За даними "Укравтопрому", у травні традиційно основну кількість зареєстрованих електромобілів становили легкові авто – 2495 од. (з них нових – 466 од., уживаних – 2029 од.), а серед 157 комерційних електромобілів новими були тільки десять.

Найпопулярнішими новими електромобілями у травні були BYD Sea Lion 06 – 64 од. (у квітні поточного року 73 од.), BYD Leopard 3 – 57 од. (96 од.), Zeekr 7Х – 39 од., Toyota bZ4X – 30 од. (обидва не входили в п'ятірку в квітні), та Volkswagen ID.UNYX – 24 од. (36 од.).

Серед вживаних найчастіше вперше реєструвались Nissan Leaf – 310 од. (в квітні поточного року 345 од.); Tesla Model Y – 262 од. (283 од.); Tesla Model 3 – 199 од. (265 од.); Chevrolet Bolt – 100 од. (117 од.) та KIA Niro EV – 89 од.

Як повідомлялось, електромобілі після обвалу на початку поточного року у попередні два місяці почали поступово відроджувати попит і скорочувати темпи падіння до аналогічних періодів минулого року, зокрема на фоні подорожчання пального (бензину та дизелю) на АЗС, але у травні тренд дещо змінився.

Автопарк України у 2025 році поповнили 110,2 тис. електромобілів – вдвічі більше, ніж попереднього року. Частка нової техніки становила 20% проти 24% у 2024 році.

Зокрема, у грудні, останньому місяці розмитнення електромобілів без ПДВ, попит на них збільшився у 8,6 раза до грудня-2024 – до 32,8 тис. од.

 

Теги: #укравтопром #електромобілі

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