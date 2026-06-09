Атаки РФ призвели до відключення е/е в п'яти областях, негода знеструмила споживачів у двох – "Укренерго"

Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів на ранок вівторка є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її інформацією в Телеграм, аварійно-відновлювальні роботи були одразу розпочаті там, де це дозволяють безпекові умови.

Водночас негода знеструмила понад 40 населених пунктів у Сумській та Київській областях, зазначила НЕК, додавши, що ремонтні бригади обох обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній.

В цілому по Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження – станом на 09:30 віторка воно було на 3,5% нижчим, ніж у понеділок. Причиною змін "Укренерго" називає встановлення ясної погоди майже на всій території України, крім частини північно-східних областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

При цьому системний оператор наголошує на важливості перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

"Натомість зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні у вечірні години – з 18:00 до 22:00", – підкреслює "Укренерго".