Інтерфакс-Україна
Економіка
19:08 08.06.2026

В Україні критично важливо зберегти "Укрзалізницю" як основу логістики – думка

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В Україні критично важливо зберегти "Укрзалізницю" як основу логістики – думка

Збереження та розвиток "Укрзалізниці" є ключовим фактором стабільності логістичної системи України в умовах війни, бізнесу та компанії необхідний діалог, вважає директор з розвитку бізнесу оператора інтермодальної логістики N'UNIT Юрій Красовський.

"… важливо всім подумати про збереження "Укрзалізниці". Бо без неї ми опинимося в ситуації, коли вся залізнична логістика зупинятиметься на кордоні, а далі вантажі підуть автотранспортом… Питання тарифів – не головне. Головне – що потрібно індустрії і що має забезпечити сама "Укрзалізниця", – зазначив він під час міжнародної конференції Grain Ukraine 2026 у четвер.

За словами Красовського, саме залізниця дозволяє ефективно перевозити великі обсяги вантажів, економити паливо та зберігати стан автомобільних доріг.

Він зауважив, що після початку повномасштабної війни інвестиції у логістику та нові маршрути зросли, тож тепер "ми стоїмо на кількох ногах". Наразі морські порти "Великої Одеси" повернули свою лідируючу роль, але польський напрямок залишається важливим і в ньому превалює залізничний транспорт, описав ситуацію експерт.

Красовський також наголосив на необхідності гармонізації українського законодавства з європейськими транспортними стандартами для розвитку інтермодальної логістики.

"Якщо ми хочемо бути у тренді, ми маємо інтегруватися в європейський транспортний простір і претендувати на участь в єдиному транспортному коридорі. Водночас контейнерні перевезення є найбільш чутливими до змін і можуть піти на автотранспорт, якщо не буде належних умов для залізниці", – сказав він.

N'UNIT -– український оператор інтермодальної логістики, заснований у 2020 році співласником найбільшої стивідорної компанії TIS Єгором Гребенніковим. Компанія спеціалізується на залізнично-автомобільних контейнерних перевезеннях та управлінні логістичними терміналами. За словами Красовського, разом з партнерськими мережа терміналів N'UNIT нараховує близько 13 позицій по всій території України.

 

Теги: #укрзалізниця #думка #тарифи

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