Інтерфакс-Україна
Економіка
16:01 08.06.2026

GORO Mountain Resort підписав контракт із Doppelmayr Group на EUR20 млн для будівництва гондольної канатної дороги

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GORO Mountain Resort підписав контракт із Doppelmayr Group на EUR20 млн для будівництва гондольної канатної дороги
Фото: GORO Mountain Resort

GORO Mountain Resort підписав контракт із світовим лідером ринку виробництва канатних транспортних систем Doppelmayr Group на постачання та встановлення гондольної канатної дороги для першої черги курорту, повідомили у пресслужбі проєкту агентству "Інтерфакс-Україна".

Окрім гондольної канатної дороги довжиною 2,8 км у першій черзі GORO також будуть побудовані два крісельні підйомники із захистом від вітру завдовжки 1,5 км кожен. Загальні інвестиції в систему канатних доріг GORO становлять EUR47 млн, з яких EUR20 млн – безпосередньо у гондольну канатну дорогу для першої черги курорту.

Як повідомив співзасновник GORO Mountain Resort та CEO групи компаній ОККО Василь Даниляк, переговори з Doppelmayr розпочаті ще у 2020 році, коли визначали технологічні рішення для першої черги GORO."Цього року плануємо встановити гондольну канатну дорогу, а наступного – два крісельні підйомники. Для такого довгострокового проєкту важливо мати поруч компанію з великою історією, сильними традиціями, потужною виробничою базою та сотнями реалізованих інсталяцій у світі", – зазначив Даниляк.

Гондольна дорога працюватиме не лише взимку для лижної інфраструктури, а й протягом усього року: для піших маршрутів в горах, катання на гірських велосипедах, оглядових підйомів і доступу до панорамних точок курорту.

"Нова гондольна канатна дорога для GORO Mountain Resort – це рішення, яке забезпечить туристичний досвід на 360 градусів. Лижі залишаються класичним сценарієм використання, однак майбутнє гірських курортів – у всесезонності. Гондольні кабіни дають змогу перевозити гірські велосипеди, спортивне спорядження та піднімати гостей у гори, відкриваючи для них краєвиди, маршрути й нові формати відпочинку протягом усього року", – розповідає CEO Doppelmayr Group Томас Піхлер.

Маршрут гондоли завдовжки 2,8 км з’єднає нижню та верхню станції з перепадом висот понад 500 метрів, а підйом триватиме приблизно 9 хвилин. ЇЇ пропускна здатність сягатиме 2,8 тис. пасажирів на годину. Кабіни розраховані на 10 осіб, обладнані панорамними вікнами та системами природної вентиляції, що робить сам підйом частиною туристичного досвіду. Підлога кабіни гондоли буде на одному рівні з посадковою зоною станції, що зробить процес зручним і безпечним для всіх категорій гостей.

За словами CEO GORO Mountain Resort Володимира Гаразд, співпраця з Doppelmayr включає не лише використання інженерних та інклюзивних рішень, а й експертизу інтеграції інфраструктури в природне середовище.

"Йдеться про мінімальне втручання в ландшафт і про те, щоб канатні дороги не створювали дискомфорту для природи. Адже природа, відповідно до нашої стратегії, має залишатися тим середовищем, заради якого люди приїжджають у гори", – зазначає Гаразд.

Відкриття гондольної дороги планується на 2027 рік.

Як повідомлялось, загальна вартість першої черги курорту планується на рівні EUR470 млн. Заплановані інвестиції у гірську інфраструктуру сягатимуть EUR120 млн, а ще EUR350 млн припадає на готельну інфраструктуру, розвиток якої GORO залучає приватних інвесторів.

Doppelmayr Group – австрійська компанія зі штаб-квартирою у Вольфурті та одна зі світових лідерів у сфері канатних транспортних систем. Компанія спеціалізується на проєктуванні, виробництві, монтажі та сервісному супроводі канатних доріг для гірських курортів, міського транспорту, туристичних атракцій і спеціальних транспортних рішень. Doppelmayr Group має понад 15,8 тис. реалізованих канатних доріг на шести континентах, а її рішення працюють у 98 країнах світу. Технології Doppelmayr працюють на знакових курортах світу, серед яких Zermatt, Whistler Blackcomb, Kronplatz, Deer Valley, Jasná/Chopok. В Україні компанія працює понад 20 років, беручи участь у розвитку сучасної гірськолижної та туристичної інфраструктури.

GORO Mountain Resort – всесезонний гірський курорт, який ОККО Group будує з жовтня 2024 року у Славській громаді Львівської області. Перша черга охоплює 127 га та передбачає 10 гірськолижних трас, 100% систему штучного засніження, гондольну та дві крісельні канатні дороги, Welcome Centre і Mountain Centre, а також 5 готельних комплексів з понад 1100 номерів. ОККО Group виступає власником, інвестором і девелопером проєкту. Відкриття курорту заплановане на 2027 рік, а готельних комплексів – на літо 2028 року. До розробки курорту залучені міжнародні консультанти ILF Group і PKF Hospitality. Загальний обсяг інвестицій у проєкт, який займатиме 1200 га, протягом 15 років, оцінюється приблизно у $1,5 млрд.

Теги: #doppelmayr #goro_mountain_resort #курорт #канатна_дорога

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