Інтерфакс-Україна
Економіка
15:38 08.06.2026

ДПС підписала меморандуми про співпрацю з податковими службами Литви та Латвії

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ДПС підписала меморандуми про співпрацю з податковими службами Литви та Латвії

Виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух, генеральна директорка Служби державних доходів Латвії Байба Шміте-Роке та генеральна директорка Державної податкової інспекції Литви Едіта Янушене підписали меморандуми про співпрацю, які передбачають спільну роботу у сфері адаптації податкового законодавства до стандартів ЄС, обміну інформацією та боротьби з тіньовою економікою.

"Це новий етап нашого співробітництва. Бо з нашими партнерами маємо досить давні фахові контакти", – наводяться на сайті ДПС слова Карнаух.

У службі додали, що литовська та латвійська сторони висловили готовність ділитися з Україною досвідом трансформації своїх служб відповідно до європейських вимог.

Окрім гармонізації законодавства та боротьби з мінімізацією податків, підписані документи передбачають розвиток сучасних цифрових сервісів для платників, запуск спільних програм підвищення кваліфікації податківців, а також обмін практиками для зменшення податкових втрат, зокрема розриву з ПДВ.

Теги: #карнаух_леся #литва #латвія #дпс

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