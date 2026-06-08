"Кернел" за 1,5 року з виведення олії під власним брендом на ринок Нідерландів довів обсяг продажів до 5,5 млн л

Агрохолдинг "Кернел" нарощує присутність на споживчому ринку Європи: у Нідерландах за півтора року після запуску власного бренду соняшникової олії Bestolie&Kernel його продажі досягли вже 5,5 млн л, повідомила пресслужба компанії у понеділок.

"Європейський ринок дуже конкурентний і "закритий" для нових брендів. Там домінують великі міжнародні FMCG-компанії та private label мереж супермаркетів. Потрапити на полицю складно, а втриматися ще складніше", – наводяться у релізі слова директора департаменту маркетингу та продажів фасованої продукції "Кернел" Сергія Нерощина.

В компанії нагадали, що раніше вона виробляла олію для нідерландської компанії-дистриб’ютора харчових продуктів Fangoo&Zon Impex у форматі private label, тоді як запуск власної торгової марки Bestolie&Kernel у 2024 році дозволив компанії вибудувати повний ланцюг створення вартості – від українського поля до європейського споживача.

"Кернел" відповідає за виробництво та контроль якості продукції на всіх етапах – від насіння до готової олії, що підтверджено сертифікаціями ISO 9001 та ISO 22000, а Fangoo&Zon Impex забезпечує дистрибуцію на локальному ринку.

З моменту запуску компанія також розширила асортимент – додала нові формати пакування та фритюрну олію для сегменту horeca.

"Кернел" оцінює свою частку у світовому експорті соняшникової олії у 10%. Рафіновану соняшникову олію "Кернел" реалізує в Україні під власними брендами "Стожар" та "Щедрий Дар" та постачає на експорт під власними брендами Kernel в 12 країнах Європи, а також у Йорданії, Лівані, Бангладеш, Гвінеї, під брендами Le Blanc і Premi у Єгипті, країнах Середнього Заходу та Південної Азії, а також під private label партнерів.

Fangoo&Zon Impex – нідерландська компанія, яка спеціалізується на імпорті та дистрибуції продуктів харчування та FMCG-товарів у країнах Бенілюксу.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами 9 місяців 2026 фінансового року (липень 2025 року – березень 2026 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.