Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС – Свириденко

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу (ЄС) в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 млрд євро; фактично до державного бюджету надійшло 2,6 млрд євро, які планується спрямувати на пріоритетні видатки, зокрема соціальних і гуманітарних потреб, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 млрд євро. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 млрд євро", – написала вона у Телеграмі у понеділок.

За словами прем’єрки, кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

"Це вже сьомий транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів Плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права", – уточнила Свириденко.

Крім того, Україна достроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. "Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ", – наголосила вона.

За інформацією Свириденко, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.

Оголошення щодо виплати України 2, 8 млрд євро в рамках Ukrainian facility у понеділок в Брюсселі зробив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьєр, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми виділили майже 2,8 млрд євро Україні в рамках Ukrainian facility. Фінансування допоможе Україні задовольнити свої фінансові потреби та підтримувати державне управління, оскільки вона продовжує захищатися від російської агресії", – повідомив він.

Речник зазначив, що це вже сьомий транш за Ukrainian facility, який є "ключовим інструментом ЄС для підтримки порядку денного реформ для відновлення України та прогресу на шляху до членства в ЄС". "Тож з березня 2024 року загальна сума підтримки України в рамках плану для України досягла 29,5 млрд євро. Сьогоднішній платіж відбувається після впровадження Україною реформ у ключових секторах, включаючи державні фінанси, судову систему, енергетику, сільське господарство та цифровізацію. Він також знаменує подальший прогрес України на шляху до членства в ЄС", – наголосив Мервьєр.