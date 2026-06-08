Інтерфакс-Україна
Економіка
13:19 08.06.2026

Бюджетний комітет рекомендував прийняти зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додаткових витрат на оборону

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Бюджетний комітет рекомендував прийняти зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додаткових витрат на оборону
Фото: НБУ

Бюджетний комітет Верховної Ради у понеділок рекомендував урядовий законопроєкт змін до державного бюджету на 2026 рік (№15224) у другому читанні та в цілому, який збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно коштом Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу, повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

У дописі у Facebook вона уточнила, що комітет рекомендував змінити ряд пунктів у тексті уряду та чинному законі про бюджет, серед іншого наперед розподілити понад 1,3 млрд грн Резервного фонду.

За її словами, мова йде про 559,1 млн грн на апарат Міненерго, 127,5 млн грн на ліквідацію шахт, 46,1 млн грн на Держенергонагляд та 599,1 млн грн Державному агентству з управління зоною відчуження, в тому числі 525,1 млн грн на об’єкт "Укриття".

Окрім того комітет пропонує перерозподілити 10 млн грн на апарат Держрибагентства та на 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів, а також рахувати зарплату Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення їх загальних видатків.

Ще однією пропозицією комітету Раді є доручити уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25%.

"Також народні депутати проголосували за виділення 1,4 млрд грн на виплати для працівників Служби судової охорони", – додала Підласа.

Як повідомлялося, урядовий проєкт змін до держбюджету-2026, прийнятий у першому читанні 28 травня, передбачає збільшення доходів на 2 трлн 291,3 млрд грн та видатків на 1 трлн 639,8 млрд грн переважно на цілі безпеки та оборони за рахунок отримання цього року від ЄС EUR45 млрд Позики на підтримку України (USL).

Міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення законопроєкту зазначив, що він дозволить зменшити дефіцит державного бюджету на 651,5 млрд грн – з 18,5% прогнозного ВВП до 12,1% ВВП.

Новий запропонований розмір доходів держбюджету-2026 – 5 трлн 195,9 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 3 трлн 378,9 млрд грн, видатків – відповідно 6 трлн 407,1 млрд грн.

Згідно із поясненням Мінфіну, окрім 2 трлн 221 млрд грн USL (EUR45 млрд за середньорічним курсом) передбачаються також 47,7 млрд грн додаткових надходжень в межах виконання Плану України за програмою Ukraine Facility та ще 22,6 млрд грн податку на доходи фізосіб за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових.

Щодо видатків, то, за словами Марченка, найбільше вони зростуть на сектор безпеки та оборони – на 1 трлн 560,1 млрд грн, до 4 трлн 367,2 млрд грн. З цієї суми грошове забезпечення військовослужбовців збільшиться на 174,3 млрд грн – до 1 трлн 454,2 млрд грн, витрати на закупівлю та ремонт військової техніки, озброєння, боєприпасів – на 1 трлн 371,2 млрд грн, до 2 трлн 297,1 млрд грн.

Окрім того зросте на 14,6 млрд грн резерв для сектору безпеки та оборони, який сягне 213,6 млрд грн.

За пропозицією Міноборони, надходження від вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, після його запровадження, спрямовуватимуться на закупівлю та модернізацію озброєння, розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та грошове забезпечення військових.

Щодо інших видатків, то пропонується нова бюджетна програма у 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст та додаткові 40 млрд грн у Резервний фонд держбюджету, який наразі складає 49,42 млрд грн та станом на кінець першого кварталу вже був використаний на 96,1%.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

За даними Мінфіну, за січень-квітень цього року до загального фонду надійшло 1,36 трлн грн, тоді як його видатки склали 1,8 трлн грн. Це відповідно на 27,8% та 17,0% більше, аніж за аналогічний період 2025 року.

Теги: #держбюджет #зміни

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