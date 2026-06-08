Інтерфакс-Україна
Економіка
12:45 08.06.2026

Частка українців, які не відкладають гроші, зросла з 56% до 62% за два роки – опитування Viber

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Частка українців, які не відкладають гроші, зросла з 56% до 62% за два роки – опитування Viber
Фото: Unsplash

62% опитаних українців не робили заощадження протягом останніх двох років, 13% відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) – намагається відкладати, але не систематично.

Про це свідчать результати опитування, що провела команда Rakuten Viber Україна, в якому взяли участь близько 20 тисяч користувачів.

"Результати опитування показали, що 62% українців не робили заощадження протягом останніх двох років. Натомість 13% опитаних відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) – намагається відкладати, але не систематично", йдеться у повідомленні Rakuten Viber у понеділок.

Зазначається, що команда Rakuten Viber проводила подібне опитування влітку 2024 року. Частка українців, яким вдається робити заощадження, впала на 6 відсоткових пунктів – з 44% у 2024 році до 38% у 2026 році.

На питання "Чи робили ви заощадження протягом останніх двох років?" відповіді розподілилися так:

  • Ні – раніше вдавалося, проте зараз не маю такої можливості – 33% (16% у 2024 році);
  • Так – намагаюся відкладати, але не систематично – 25% (32% у 2024 році);
  • Ні, як раніше, так і зараз не маю заощаджень – 15% (21% у 2024 році);

Останні кілька років не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене – 14% (19% у 2024 році); Так, відкладаю з кожної заробітної плати – 13% (12% у 2024 році).

Українці, яким вдається відкладати, також розповіли, де зберігають заощадження. 46% опитаних зберігають готівку вдома, 13% – мають рахунок у банку. Відповіді на питання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" розподілилися так:

  • Готівка вдома – 46% (53% у 2024 році);
  • Рахунок у банку – 13% (10% у 2024 році);
  • Депозит під відсоток у банку – 9% (5% у 2024 році);
  • Тримаю в нерухомості – 2% (1% у 2024 році);
  • Криптовалюта – 1% (2% у 2024 році);
  • Облігації чи інші цінні папери – 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році).  
Теги: #опитування #rakuten_viber #заощадження

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