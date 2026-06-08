Інтерфакс-Україна
Економіка
12:02 08.06.2026

Засновник Dragon Capital закликає до лібералізації тарифів, дерегуляції та приватизації

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Засновник Dragon Capital закликає до лібералізації тарифів, дерегуляції та приватизації
Фото: Video NV @newvoiceua

Лібералізація тарифів, подальша дерегуляція та приватизація з подальшим рухом у напрямку покращення верховенства права могли б суттєво покращити інвестиційний клімат в Україні, заявив засновник та ґлава інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала на Українській панелі на щорічних зборах та бізнессаміті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який пройшов у Ризі 5-7 червня.

"Країни, які приєдналися до ЄС у 2004 році, лібералізували тарифи. У 90-х це було важко зробити. Україна досі цього не зробила. Це також було б корисно для бюджету, якби тарифи були лібералізовані, і якби ринкові сили діяли в цих дуже важливих та капіталомістких секторах", – зазначив Фіала.

За його словами, досі регульовані тарифи на електроенергію, газ, опалення, воду – практично на всі основні комунальні послуги, які у багато разів нижчі за ринкові, дають неправильні стимули, а також створюють простір для потенційної корупції.

"Це є стримуючим фактором", – підсумував глава Dragon Capital.

Щодо дерегуляції, то інвестбанкір визнав позитивні зміни, які зробив уряд в останні роки у цьому напрямку протягом останніх двох років в енергетичному секторі.

"75% виробництва електроенергії було знищено, тому уряд був змушений дати поштовх приватному капіталу та суттєво дерегулював, і ми самі це відчули. Ми почали інвестувати у виробництво електроенергії у березні-квітні минулого року і вже в січні цього року – менш ніж за 12 місяців – ми запустили перші генеруючі потужності в Україні, що, ймовірно, було б неможливо зробити в інших країнах", – навів приклад Фіала.

Він також зазначив, що в Україні досі ще є великі сектори, де державна власність занадто висока, наприклад, у банківському секторі, відповіддю на що могла б стати приватизація.

"Немає жодної причини чекати на "після війни", вона триває вже чотири роки, може легко тривати ще два роки, тому потрібно робити все зараз", – наголосив глава найбільшої інвесткомпанії в Україні.

Теги: #приватизація #dragon_capital #дерегуляція #фіала

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