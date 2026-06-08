Інтерфакс-Україна
Економіка
11:53 08.06.2026

Чиста купівля валюти населенням у травні 2026р. скоротилася до $0,29 млрд – мінімуму за рік

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Чиста купівля валюти населенням у травні 2026р. скоротилася до $0,29 млрд – мінімуму за рік

Обсяги купівлі населенням України валюти у травні-2026 перевищили обсяги її продажу на $0,29 млрд у доларовому еквіваленті порівняно з $0,37 млрд у квітні цього року та $0,28 млрд у травні торік.

За даними Нацбанку, порівняно з квітнем купівля готівкової валюти зменшилася на $15,9 млн – до $1 млрд 777,9 млн, тоді як продаж зріс на $64,0 млн – до $1 млрд 489,7 млн.

У травні населення купило готівкових доларів на $1 млрд 183,0 млн, що на $41,8 млн менше, ніж у квітні, тоді як продаж виріс на $71,5 млн – до $1 млрд 120,7 млн.

Купівля населенням готівкового євро в травні в доларовому еквіваленті збільшилася на $29,4 млн – до $536,8 млн, водночас продаж зменшився на $2,2 млн – до $311,8 млн.

У сегменті операцій клієнтів банків із безготівковою валютою у травні порівняно з квітнем спостерігалося збільшення як купівлі, так і продажу: купівля виросла на $120,0 млн – до $9 млрд 840,9 млн, продаж – на $470,3 млн, до $7 млрд 609,2 млн.

Міжбанківські операції у травні скоротилися порівняно з квітнем майже на $176,0 млн – до $7 млрд 109,4 млн.

У річному вимірі купівля безготівкової валюти клієнтами банків зросла на $1 млрд 287,6 млн, продаж – на $1 млрд 14,6 млн, а обсяг міжбанківських операцій – на $1 млрд 76,0 млн.

Офіційний курс гривні до долара у травні послабився порівняно з квітнем на 18 коп. – до 44,27 грн/$1. Протягом місяця він п’ять разів оновлював історичний мінімум, востаннє – 28 травня на рівні майже 44,30 грн/$1. Водночас офіційний курс гривні до євро за місяць зміцнився на 14 коп. – до 51,44 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанку у травні скоротилися порівняно з квітнем на $400,7 млн – до $3 млрд 185,4 млн, але перевищили показник травня 2025 року, коли вони становили $2 млрд 923,3 млн.

Теги: #купівля #валюта #нбу

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