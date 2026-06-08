Інтерфакс-Україна
Економіка
11:17 08.06.2026

Бізнес зможе й надалі використовувати систему е-ТТН для внутрішніх вантажних перевезень - Мінрозвитку

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Уряд підтримав постанову, що передбачає подальшу безперервну роботу електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) у внутрішніх вантажних перевезеннях після завершення дворічного експериментального проєкту.

"Як і раніше, електронна форма ТТН є добровільною. Тобто бізнес замість паперової версії ТТН може використовувати електронну форму та спрощувати процеси документообігу у перевезеннях вантажів", – йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Наразі система е-ТТН вже функціонує та здатна обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду.

Крім того, станом на сьогодні підключено сім операторів платформ електронного документообігу, ще 11 операторів перебувають у тестовому середовищі та готуються до повноцінного підключення.

"Ми вже бачимо готовність ринку до переходу на цифрові документи та продовжуємо формувати необхідну нормативну базу для повноцінного функціонування системи", – цитуються у релізі слова віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

У відомстві пояснили, що система е-ТТН передбачає підвищення прозорості ринку вантажних перевезень та зменшення корупційних ризиків, спрощення та здешевлення бізнес-процесів завдяки відмові від паперового документообігу та прискорення взаєморозрахунків між учасниками перевезень.

Серед іншого е-ТТН дозволяє забезпечити ефективніший контроль за ваговими параметрами транспортних засобів, а також інтегрувати систему з іншими державними інформаційними ресурсами та цифровими сервісами.

Як повідомлялось, Мінрозвитку оприлюднило проєкт закону, який передбачає обов’язкове впровадження з 1 січня 2027 року е-ТТН у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

Теги: #бізнес #ттн #перевезення

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