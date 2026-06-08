Інтерфакс-Україна
Економіка
10:57 08.06.2026

"Сільпо" відкрило під Києвом супермаркет у стилі байкерського лофту

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"Сільпо" відкрило під Києвом супермаркет у стилі байкерського лофту

Мережа "Сільпо" відкрила 6 червня новий супермаркет в Київській області (с. Мироцьке, вул. Шляхова, 4) в стилі байкерського лофту, на парковці магазину 13 червня заплановано проведення MOTO FEST by "Сільпо", повідомили у пресслужбі мережі агентству "Інтерфакс-Україна".

Площа нового супермаркету 1639 кв. м, графік роботи – з 8:00 до 23:00. Вивіска "Сільпо" повторює обрис байка: сидіння, колесо зі стійкою, кермо й фара, яка світиться вночі, а позаду неї — графіті з вогнем. Серед деталей інтер’єру - кінь із металевого дроту, байк з колесами з кілець ананаса і фарою з гарбуза тощо. Окреме місце тут займає панно зі шкіряних курток, розписаних заповідями байкерів. Ескізи й розпис для них зробив художник Олексій Бондаренко, співавтор мальопису "ВОЛЯ". На вході колона з рок-постерами, а касові лайтбокси оформили у вигляді коліс із шипами.

Команда "Сільпо" анонсувала на 13 червня мотофест з шоу з екстремальним водінням.

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", створено на початку серпня 2016 року. Згідно з інформацією на сайті, в мережі працює 311 супермаркетів у 60 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo: у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ). Кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Виручка "Сільпо-Фуд" за підсумками 2025 року збільшилася на 13,97% порівняно з 2024 роком – до 106,013 млрд грн, чистий прибуток становив 1,205 млрд грн проти 154,1 млн грн за аналогічний період попереднього року.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин. 

Теги: #сільпо #київська_область #байк

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