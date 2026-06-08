Інтерфакс-Україна
Економіка
10:32 08.06.2026

Зливи та паводки стануть проблемою для 2/3 території України до 2050 року – науковиця

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Зливи та паводки стануть проблемою для 2/3 території України до 2050 року – науковиця

Близько двох третин території України до 2050 року можуть потерпати від злив і паводків через зміну клімату, повідомила керівниця Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, кліматологиня Світлана Краковська.

"Якщо ми подивимося на територію України, то до 2050 року дві третини території України будуть потерпати від злив і паводків. Деякі території одночасно потерпатимуть і від посухи, і від злив", – сказала вона під час виступу на міжнародній конференції Grain Ukraine 2026.

За словами Краковської, зміна клімату вже створює реальні ризики для аграрного сектору, які пов’язані не лише зі зростанням середньої температури, а насамперед – зі збільшенням кількості екстремальних погодних явищ.

Вона зазначила, що особливу небезпеку для сільського господарства становлять хвилі спеки. Температура повітря понад 35°C негативно впливає на врожайність багатьох культур, зокрема соняшнику та сої, знижуючи їхню продуктивність і якість.

Кліматологиня також звернула увагу на наслідки тепліших зим. За її словами, скорочення кількості морозних днів порушує періоди спокою рослин і сприяє поширенню шкідників та хвороб на північніші території.

Краковська наголосила, що найбільші кліматичні ризики очікуються на півдні України, де поєднуватимуться наслідки спеки, посух, злив і паводків.

Водночас, за її словами, агровиробники вже мають інструменти для адаптації до нових кліматичних умов. Серед них – мінімізація обробітку ґрунту для збереження вологи, диверсифікація сівозміни, розвиток зрошення, впровадження точного землеробства, систем раннього попередження та використання сортів, стійких до кліматичних змін.

"Зміна клімату – це вже не забаганка і не мода. Це фактор, який може визначати конкурентоспроможність агровиробника та його здатність захиститися від ризиків. Монокультури не будуть вже такими прибутковими. Має бути диверсифікація ризиків", – підсумувала науковиця.

Теги: #злива #прогноз #сільське_господарство #паводки

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