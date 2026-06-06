Для невідкладного ремонту доріг місцевого значення з резервного фонду держбюджету виділено 3,5 млрд грн – Свириденко

З резервного фонду державного бюджету уряд виділив додатково 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Як повідомила пресслужба Кабміну, за ці кошти буде відремонтовано критичні ділянки доріг для підвищення безпеки жителів та логістики Сил оборони.

"Кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично, – сказала очільниця уряду. – Для людей це – питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил оборони – це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів".

Кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами.