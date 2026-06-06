Уряд виділив 3,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету на відновлення місцевих доріг – Кулеба

Кабінет міністрів України виділив 3,5 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на відновлення місцевих доріг, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Рішення було ухвалене після опрацювання потреб разом з обласними військовими адміністраціями, Агентством відновлення та Міністерством фінансів. Виділення коштів дозволить оперативно розпочати необхідні ремонтні роботи доріг місцевого значення та відновити належний стан дорожньої інфраструктури, що забезпечує щоденну мобільність громад", – цитують його у телеграм-каналі Мінрозвітку.

Зазначається, що йдеться про шляхи, які щодня використовують мешканці громад, бізнес, екстрені служби та гуманітарна логістика.

Кулеба додав, що з початку року в Україні вже ліквідовано майже 14 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття, роботи тривають у всіх областях країни.