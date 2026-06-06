Інтерфакс-Україна
Економіка
09:51 06.06.2026

Свириденко: Залучення в Україну іноземної робочої сили розглядається винятково як один із додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів

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Свириденко: Залучення в Україну іноземної робочої сили розглядається винятково як один із додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявляє, що залучення на ринок праці України іноземної робочої сили розглядається винятково як один із додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України спричинила значне погіршення стану функціонування ринку праці, масштабне переміщення населення, руйнування підприємницької інфраструктури, скорочення кількості робочих місць і географічне зміщення економічної активності", – йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Вона зазначає, що за таких умов першочерговим завданням держави є залучення на ринок праці людей, які перебувають в Україні або можуть повернутися з-за кордону, у тому числі за рахунок запровадження системної підтримки молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та людей старшого віку, які мають отримати конкретні інструменти – від профорієнтації і перепідготовки до адаптованих робочих місць та інклюзивних програм найму.

"Залучення на ринок праці України іноземної робочої сили розглядається винятково як один з додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів", – наголосила прем’єр.

Також вона додала, що уряд в цілому підтримує зазначену в петиції пропозицію щодо залучення громадян України, які перебувають за кордоном та готові повернутися для відбудови держави, водночас бронювання таких осіб має відбуватися відповідно до законодавства України.

"Разом з тим уряд продовжує вживати заходів для забезпечення розвитку конкурентної, відкритої та інвестиційно привабливої економіки, реалізації сучасної та гнучкої політики зайнятості населення. Зокрема на стадії розроблення перебуває проект довгострокової стратегії економічного розвитку України "Економіка майбутнього", передбаченої на 15 років, метою якої є створення умов для залучення інвестицій, прискорення економічного зростання, наближення рівня доходів України до рівня доходів країн Центральної та Східної Європи, повернення українців, які були вимушені залишити Україну через збройну агресію російської федерації проти України", – йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 19 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом розробити та впровадити Державну стратегію захисту національного ринку праці, що передбачає пріоритетне бронювання громадян України та залучення діаспори замість іноземної міграції набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У травні в Україні широко дискутується тема необхідності залучення трудових мігрантів до українського ринку праці.

Видання NV з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляло, що в період із 1 по 10 травня фахівці ЦСКІБ спостерігали сплеск даної теми в українських соцмережах. За цей проміжок часу експерти проаналізували 21,6 тис. публікацій, розміщених на 13,8 тис. унікальних ресурсів, зокрема на платформах Facebook, Telegram, X, TikTok, YouTube, а також на новинних та інформаційних вебсайтах. І виявили, що антимігрантський дискурс пройшов шлях від локального інфоприводу до загальнонаціонального обговорення з високим рівнем залучення анонімних ресурсів. Найбільш інтенсивні з них були в Facebook і Telegram.

Теги: #свириденко #трудова_міграція #петиція

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