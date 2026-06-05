Інтерфакс-Україна
Економіка
21:30 05.06.2026

АРМА продовжує управляти часткою фрамдистриб’ютора "Вента ЛТД", яка належала російському "Катрен"

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Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів, АРМА) продовжує управляти часткою фрамдистриб’ютора ТОВ «Вента ЛТД», яка належала російському «Катрен».

«На виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва в управління АРМА передано 24 % частки статутного капіталу ТОВ «ВЕНТА.ЛТД», що належить АТ «КАТРЕН» (рф). Зазначений актив наразі перебуває в управлінні АРМА», - повідомили агентству ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА в АРМА.

В АРМА нагадують, що за результатами проведеного конкурсного відбору між АРМА та ТОВ «І.К.ВЕЛ» було укладено договір управління активом. Водночас у подальшому АРМА прийняло рішення про одностороннє припинення договору у зв’язку з наявною на той час інформацією щодо можливого зв’язку «І.К.ВЕЛ» з особами, пов’язаними з власниками арештованого активу (АТ «КАТРЕН» та кінцевим бенефіціаром «Вента ЛТД» Олександром Волошиним).

Разом з тим, рішенням Господарського суду міста Києва від 22 квітня 2026 за позовом «І.К.ВЕЛ» суд дійшов висновку про відсутність достатніх доказів такого зв’язку.

Суд також встановив відсутність правових підстав для неприйняття результатів проведеного конкурсу на управління російською часткою «Вента. ЛТД» та непередачі активу управителю – переможцю торгів.

Як повідомлялося, в 2022 році ТОВ "Вента. Лтд" (Дніпро), що входило до трійки найбільших фармдистриб'юторів України, передало корпоративні права, які належали російському АТ "Катрен", в управління АРМА. За інформацією фармдистриб’ютора, передача корпоративних прав відбулося 1 серпня з ініціативи керівництва компанії та у співпраці з Офісом генерального прокурора України. Передання російської частки відбулося за ухвалою суду в порядку кримінального провадження.

За оцінкою "Вента. Лтд", частка компанії на фармринку України на початок 2022 року становила 10-11%, за підсумками 2024 року ТОВ "Вента.Лтд" скоротило чистий прибуток на 2,1% - до 187,134 млн грн.

АРМА відібрало ТОВ "І.К.ВЕЛ" для управління арештованої російської частки «Вента.ЛТД» (24% компанії). В аукціоні з відбору управителя цією часткою взяли участь Підприємство об'єднання громадян "Центр реабілітації "ВІЗАВІ", яке запропонувало за лот 0,01 грн, ТОВ "І.К.ВЕЛ" (58550 грн) та ТОВ "Комфортна аптека" (120 тис. грн).

ТОВ "І.К.ВЕЛ" займається роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. За даними системи YuoControl бенефіціаром компанії наразі виступає Нікіта Холодов.

Теги: #арма #фармдистрибютор #активи

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