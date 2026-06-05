Інтерфакс-Україна
Економіка
18:37 05.06.2026

Відкрито три нових ЦОК в містах обслуговування "Тернопільобленерго" і "Черкасиобленерго"

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АТ "Тернопільобленерго" та АТ "Черкасиобленерго" в травні 2026 року відкрили загалом три нових Центри обслуговування клієнтів (ЦОК) згідно програми впровадження єдиних стандартів надання послуг в державних операторах системи розподілу (ОСР).

"Зокрема, АТ "Тернопільобленерго" розширило мережу центрів в містах Бучач та Чортків, а АТ "Черкасиобленерго" у місті Золотоноша відкрило філію центру обслуговування клієнтів", – повідомило АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ).

Центри працюють за принципом "єдиного вікна", де фахівці надають увесь комплекс послуг. В ЦОК, зокрема, можна подати заяви на укладання та переукладання договорів, провести звірки обсягів спожитої електроенергії, отримати послуги, пов’язані із приєднанням до електромереж та обслуговуванням приладів обліку електроенергії.

Протягом 2024 року УРМ розпочало програму впровадження єдиних стандартів надання послуг у державних ОСР. Першим результатом стало створення наприкінці 2024 року ЦОК "Тернопільобленерго" в Тернополі та відкриття наприкінці 2025 року центру в "Черкасиобленерго" в Черкасах.

АТ "Українські розподільні мережі" створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 листопада 2022 року №1336 з метою ефективного управління державними корпоративними правами в операторах системи розподілу електроенергії та підвищення їх капіталізації.

До складу УРМ входять пакети акцій АТ "Хмельницькобленерго" (70%), "Миколаївобленерго" (70%), "Харківобленерго" (65%), "Запоріжжяобленерго" (60,2%), "Тернопільобленерго" (50,9%), "Черкасиобленерго" (46%), "Сумиобленерго" (25%), "ДТЕК Одеські електромережі" (25%), а також 99,6% "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" (УкрЕСКО).

Єдиним акціонером УРМ є держава в особі Міністерства енергетики України.

Теги: #обленерго

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