Уряд виділив Києву 2 млрд грн на підготовку до зими – Свириденко

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Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення Києву додатково 2 млрд грн на підготовку до зими, кошти підуть на захист енергооб’єктів та забезпечення безперебійного теплопостачання, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"У межах реалізації Плану стійкості Києва держава вже фінансує закупівлю блочно-модульних котелень. На це було виділено 966 млн грн. Додатковий фінансовий ресурс для столиці має бути спрямований на те, щоб захистити людей від перебоїв із теплопостачанням взимку", – написала Свириденко в Телеграм у п’ятницю.

Як зазначає Міністерство розвитку громад та територій України, зокрема, близько 1,2 млрд грн йдуть на інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури; майже 800 млн грн – на розвиток резервної теплової генерації в зоні покриття двох столичних ТЕЦ.

Це продовження системної роботи з реалізації Плану стійкості Києва. Раніше Уряд уже спрямував кошти на закупівлю блочно-модульних котелень для столиці, які мають посилити надійність теплопостачання в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"У межах реалізації плану стійкості Києва держава вже фінансує закупівлю блочно-модульних котелень, а додаткові кошти будуть спрямовані на створення резервних джерел теплової енергії та захист критичної інфраструктури. Держава бере на себе значну частину фінансового навантаження, водночас місто також має забезпечити активну реалізацію передбачених заходів і виконання взятих на себе зобов’язань. Лише за умови спільної та скоординованої роботи ми зможемо вчасно підготувати столицю до наступного опалювального сезону", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Як повідомлялося, на початку місяця мер столиці Віталій Кличко повідомив, що Київ створює дублюючу систему тепло та енергопостачання, яка коштує від 30 до 60 млрд грн, тому потребує для цього фінансової допомоги держави. "Загалом на побудову альтернативних джерел теплопостачання потрібно більше 60 млрд грн. Ми подивились на реальні цифри і можливість використати ці гроші для того, щоб закупити обладнання, налагодити, щоб воно працювало. Це приблизно 30 млрд грн. Половину взяла на себе держава, половину – місто Київ. Ми рухаємось, у нас постійно наради з урядом", – сказав він.

За словами Кличка, держава забирає 60% ПДФО, не компенсує громадам різницю в тарифах на тепло та витрати на пільговий проїзд, а торік вилучила з бюджету міста 8 млрд грн, тому столиця не зможе самотужки побудувати альтернативну систему тепло та енергопостачання.

"На минулому засіданні Київради ми ухвалили звернення до Кабміну і ВР щодо фінансової підтримки плану стійкості міста, щоб формалізувати наші домовленості. Сподіваємось, що держава буде їх дотримуватись. Ми, до речі, 1 млрд 250 млн грн вже надали Агентству відновлення. І звернулись до фінансових установ щодо фінансування. Більше 15 млрд грн ми виділяємо на систему теплопостачання і відновлення зараз в Києві для підготовки до наступного опалювального сезону", – розповів він.