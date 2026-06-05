Уряд удосконалив порядок подання нотаріусами інформації про договори оренди нерухомості

Кабінет міністрів України прийняв постанову №1242, яка удосконалює порядок подання нотаріусами інформації про договори оренди нерухомості, зокрема встановлює належну ідентифікацію нотаріусів при поданні електронних повідомлень, повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"Ухвалені зміни дадуть змогу спростити процес взаємодії нотаріусів із контролюючими органами, забезпечити належну ідентифікацію нотаріусів під час подання повідомлень, автоматизувати обробку інформації в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби та підвищити ефективність адміністрування податку на доходи фізичних осіб із доходів від оренди нерухомого майна", – йдеться у пресрелізі.

Як зазначає міністерство, чинна форма повідомлення не передбачала реєстраційного номера облікової картки платника податків нотаріуса, що ускладнювало його ідентифікацію та унеможливлювало автоматизовану обробку повідомлень в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби України. Відтепер нотаріуси зобов’язані додавати відповідний реквізит до повідомлення.

Крім того, зміни передбачають обов’язкове подання повідомлень в електронній формі у день посвідчення договору, а також використання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса.

Була також оновлена структура форми повідомлень – нова форма містить окремі розділи з відомостями про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об’єкт орендованої нерухомості.