Інтерфакс-Україна
Економіка
18:02 05.06.2026

Харків відмінив закупівлю низькопідлогових електробусів за EUR15 млн коштів ЄІБ

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Харків відмінив закупівлю низькопідлогових електробусів за EUR15 млн коштів ЄІБ

Харківська міськрада спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) відмінили тендер на закупівлю нових 12-метрових низькопідлогових електробусів і зарядних станцій на суму до EUR15 млн із фінансуванням ЄІБ.

Згідно з оголошенням у додатку до Офіційного вісника ЄС, причина відміни не вказана, але зазначається, що було отримано дві тендерних пропозиції (або запитів на участь).

Як повідомлялося, тендер на закупівлю повністю низькопідлогових електробусів, зарядних станцій і супутніх послуг у межах програми "Міський громадський транспорт України – II" було оголошено 13 березня 2024 року, розкриття пропозицій спочатку планували провести 30 квітня, потім термін неодноразово переносили.

За кошти ЄІБ тоді планувалося придбати орієнтовно 30 електробусів.

Пасажирський салон електробуса мав містити по одному місцю для інвалідного візка і для дитячого візка; 4 місця для людей з обмеженою рухливістю.

Першу партію машин планувалось поставити не пізніше ніж через 12 місяців від дати отримання постачальником авансового платежу, а загалом термін контракту – 15 місяців.

В Україні електробуси випускає львівський концерн "Електрон", зокрема минулого року він поставив дев’ять 10-метрових електробусів в Ужгород за EUR3,9 млн кредиту ЄІБ. Також компанія має в лінійці електробус Електрон довжиною 12 м, розрахований на перевезення до 100 пасажирів.

Теги: #закупівля #єіб #харків #скасування #електробус

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