Інтерфакс-Україна
Економіка
14:20 05.06.2026

Міненерго запускає інформплатформу для визначення перспективних територій для "зеленої" генерації

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Міненерго запускає інформплатформу для визначення перспективних територій для "зеленої" генерації

Міністерство енергетики України спільно з данськими партнерами запускає у тестовому режимі інформаційну платформу для визначення найперспективніших територій для розміщення об’єктів "зеленої" генерації.

"Ми створюємо чіткий і прозорий інструмент, який допоможе державі, бізнесу та громадам ефективніше розміщувати нові енергетичні потужності", – повідомило відомство у п’ятницю.

Онлайн-платформа зеленого зонування дозволяє оцінювати придатність територій для розвитку ВДЕ, враховуючи сонячний і вітровий потенціал, близькість до енергетичної інфраструктури та інші фактори.

Платформа розроблена відповідно до положень Ukraine Facility на 2024-2027 роки та регламентів Європейського Союзу.

Теги: #платформа #зелена_енергетика #міненерго

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