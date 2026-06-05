Міненерго запускає інформплатформу для визначення перспективних територій для "зеленої" генерації

Міністерство енергетики України спільно з данськими партнерами запускає у тестовому режимі інформаційну платформу для визначення найперспективніших територій для розміщення об’єктів "зеленої" генерації.

"Ми створюємо чіткий і прозорий інструмент, який допоможе державі, бізнесу та громадам ефективніше розміщувати нові енергетичні потужності", – повідомило відомство у п’ятницю.

Онлайн-платформа зеленого зонування дозволяє оцінювати придатність територій для розвитку ВДЕ, враховуючи сонячний і вітровий потенціал, близькість до енергетичної інфраструктури та інші фактори.

Платформа розроблена відповідно до положень Ukraine Facility на 2024-2027 роки та регламентів Європейського Союзу.