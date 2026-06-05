ЄБРР і ЄС запускають програму підтримки приватного сектору України на EUR135 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейський Союз (ЄС) запускають програму "Відновлення українських МСП", що має забезпечити близько EUR135 млн фінансування та консультаційної підтримки для малих і середніх підприємств, більших компаній і стартапів в Україні, повідомила фінустанова на сайті.

Підтримка ЄС у межах програми реалізується через Ukraine Investment Framework (UIF) і становить EUR46 млн, зокрема, EUR41 млн гарантій і близько EUR5 млн технічної допомоги.

Згідно із повідомленням, програма передбачає фінансування щонайменше 15 інвестиційних проєктів українських компаній, а також консультаційну підтримку для не більш ніж 34 стартапів.

Перший компонент програми реалізовуватиметься через програму розподілу ризиків ЄБРР (Risk Sharing Framework, RSF) спільно з банками-партнерами. Гарантії ЄС використовуватимуться для покриття ризиків перших втрат ЄБРР і банків-партнерів на паритетній основі.

За оцінкою банку, це дасть змогу розширити доступ українських компаній до довгострокового фінансування, зокрема, для відновлення та нарощування виробничих активів і потужностей.

Другий компонент передбачає розширення програми ЄБРР Star Venture в Україні, спрямованої на підтримку стартапів із високим потенціалом та розвиток інноваційної екосистеми.

У межах цього напряму консультаційну підтримку отримають окремі стартапи, акселератори та венчурні компанії. Фінансування має допомогти компаніям на ранніх етапах розвитку покривати операційні витрати, витрати на розвиток ринку та підвищити їхню готовність до залучення комерційних інвестицій.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року банк виділив Україні майже EUR10 млрд.