Інтерфакс-Україна
Економіка
13:56 05.06.2026

Мінекономіки прогнозує врожай та експорт зернових та олійних на рівні приблизно минулого року

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Мінекономіки прогнозує врожай та експорт зернових та олійних на рівні приблизно минулого року

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства зберігає прогноз врожаю у 2026 році на рівні приблизно минулого року – близько 60 млн тонн зернових і 20 млн тонн олійних, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький агентству "Інтерфакс-Україна".

"Погодні умови кращі, добрив внесли менше. Тому ми поки що залишаємось на рівні минулого року – близько 60 млн тонн зернових і 20 млн тонн олійних", – сказав він у кулуарах міжнародної конференції Grain Ukraine 2026 у п’ятницю.

За словами заступника міністра, цьогоріч посіяно близько 6 млн га зернових, з яких біля 4,5 млн га кукурудзи, 5,2 млн га соняшника і 2,1 млн га сої.

Щодо експорту зернових і олійних у наступному маркетинговому сезоні, то за прогнозом заступника міністра, він також залишається на рівні приблизно попереднього року – 43 млн тонн зернових і 16-17 млн тонн олійних.

Як повідомлялося, Мінекономіки раніше прогнозувало урожай зернових у 2026 році близько 60,4 млн тонн, що всього на 1%, або 0,64 млн тонн менше, аніж торік. За попередніми оцінками Мінекономіки, урожай основних культур може становити: пшениця – близько 22,4 млн тонн, ячмінь – близько 4,7 млн тонн та кукурудза – близько 31,6 млн тонн.

За даними Держстату, врожай пшениці у 2025 році зріс на 3,6% – до 23,34 млн тонн, кукурудзи – на 14,6%, до 30,9 млн тонн, тоді як ячменю зменшився на 2,4% – до 5,2 млн тонн.

Теги: #врожай #мінекономіки

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