Інтерфакс-Україна
Економіка
13:16 05.06.2026

Банки за неповний травень профінансували проєкти з розбудови 127 МВт нової енергогенерації – НБУ

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Банки за неповний травень профінансували проєкти з розбудови 127 МВт нової енергогенерації – НБУ
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Українські банки з червня 2024 року по 25 травня 2026 року профінансували проєкти бізнесу з розбудови генерації потужністю 1,763 ГВт, що на 7,8%, або 127 МВт, більше за показник на кінець квітня, повідомив Національний банк України (НБУ).

За даними регулятора, профінансована потужність проєктів зі зберігання енергії та генерації тепла становила 715 МВт, що на 4,8%, або на 33 МВт, більше, ніж місяцем раніше.

З червня 2024 року в межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення пошкодженої російськими атаками енергетичної інфраструктури банки надали 50,6 млрд грн кредитів для проєктів у 21 області України. Зокрема, бізнес отримав понад 4,5 тис. кредитів на 47,2 млрд грн, населення – понад 18 тис. кредитів на 3,4 млрд грн.

З урахуванням раніше оголошених даних, за неповний місяць загальний обсяг фінансування зріс на 10,2%, або на 4,7 млрд грн, у тому числі бізнесу – на 10,0%, або 4,3 млрд грн, населенню – на 13,3%, або 0,4 млрд грн.

Станом на 25 травня валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам з урахуванням погашення становив 30,5 млрд грн, що на 7,0%, або на 2,0 млрд грн, більше, ніж на 28 квітня. Портфель таких кредитів фізособам зріс на 13,0%, або на 0,3 млрд грн, – до 2,6 млрд грн.

Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності 5 травня схвалила оновлену Стратегію з розвитку кредитування, однією з ключових змін якої стало додавання цілі "Фінансування енергетики" для підтримки комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Теги: #генерація #нбу #енергетика

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