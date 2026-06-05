Інтерфакс-Україна
Економіка
12:23 05.06.2026

Міжнародні резерви України у травні зменшилися на 5,2% – до $45,7 млрд

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Міжнародні резерви України у травні зменшилися на 5,2% – до $45,7 млрд
Фото: https://bank.gov.ua

Міжнародні резерви України cтаном на 1 червня 2026 року становили, за попередніми даними, становили $45,73 млрд, у травні вони зменшилися на 5,2%, або майже на $2,50 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ) у п’ятницю.

"Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті", – зазначив регулятор на сайті.

Згідно з оприлюдненими даними, чисті міжнародні резерви у травні у порівнянні з квітнем зменшились на $2,37 млрд, або на 7,1%, – до $31,10 млрд.

Зазначається, що частка доларових активів у міжнародних резервах станом на 1 червня 2026 року збільшилася до 71,9% із 71,0% місяцем раніше, а частка активів в євро скоротилася до 18,5% із 19,4%. Рік тому доларові активи становили 82,7% резервів, активи в євро – 10,1%.

Частка золота у міжнародних резервах на початок червня становила 8,5% проти 8,3% місяцем раніше та 6,5% роком раніше.

Згідно з релізом, на валютні рахунки уряду у Нацбанку у травні надійшло $599,2 млн, зокрема, $498,8 млн – через рахунки Світового банку та $100,4 млн – від розміщення валютних ОВДП.

При цьому уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $126,2 млн, у тому числі $12,9 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $7,9 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП та $105,4 млн – борг перед іншими кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду – $274,9 млн.

Валютні інтервенції Нацбанку становили майже $3,19 млрд, що на $0,4 млрд менше, ніж у квітні.

Переоцінка фінансових інструментів у травні збільшила вартість резервів на $441,9 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту", – додав Нацбанк.

Як повідомлялося у квітневому макропрогнозі регулятора, оцінка міжнародних резервів на 2026 рік майже не змінилася – $64,8 млрд порівняно з $65,0 млрд у січневому прогнозі.

Водночас прогноз резервів на 2027 рік Нацбанк знизив до $66,5 млрд із $72,9 млрд у січні, або на 8,8%, а на 2028 рік – до $61,1 млрд із $70,6 млрд, або на 13,5%.

Теги: #міжнародні_резерви_україни #нбу

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