ЄБРР і ЄС розширюють програму підтримки бізнесу в Україні на EUR2 млрд

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейський Союз (ЄС) розширюють програму підтримки мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) та більших компаній в Україні, що дасть змогу залучити EUR2 млрд нового фінансування через банки-партнери ЄБРР завдяки EUR315 млн додаткової підтримки ЄС, повідомила фінустанова на сайті.

Додаткова підтримка ЄС реалізується через програму Ukraine Investment Framework (UIF) і включає EUR200 млн гарантій, EUR105 млн грантів і EUR10 млн технічної допомоги.

Як зазначається в пресрелізі, новий пакет має забезпечити кредитування щонайменше 3 тис. ММСП і збереження близько 180 тис. робочих місць.

Кошти надаватимуться через фінансові установи-партнери ЄБРР в Україні. За оцінкою банку, розширення програми має підтримати доступ бізнесу до фінансування в умовах війни, зокрема, на тлі зростання вартості кредитних ресурсів, порушення логістики та потреби компаній у заміні або модернізації пошкодженого обладнання.

Українські компанії зможуть отримувати інвестиційні стимули у вигляді грантів ЄС для покриття від 10% до 30% вартості критично важливих капітальних інвестицій, насамперед у високоефективні та "зелені" технології.

Щонайменше 50% таких грантових стимулів буде спрямовано на пріоритетні категорії ММСП: підприємства з пошкодженими або знищеними внаслідок війни активами, бізнес у прифронтових зонах, компанії ветеранів, підприємства, що підтримують реінтеграцію внутрішньо переміщених осіб і людей з інвалідністю, мікрокомпанії, стартапи, малі фермерські господарства, а також бізнес під керівництвом жінок і молоді.

Програма також передбачає підтримку відновлення активності на страховому ринку України, зокрема, розробку рішень для страхування воєнних ризиків. У межах пілотного проєкту планується надання страхових субсидій ММСП.

Частина розширеної підтримки реалізовуватиметься в межах механізму Підвищення безпеки підприємств (Enterprise Security Enhancement, ESE), який ЄБРР впроваджує на пілотній основі спільно з фінансовими установами-партнерами в Україні. Він дає банкам змогу зменшувати боргове навантаження для позичальників, активи яких постраждали від війни.

Для реалізації цього механізму передбачається використання EUR200 млн гарантій покриття перших втрат, наданих ЄС у межах нового етапу програми. Таке покриття кредитного ризику, пов’язаного з втратою активів через війну, має підтримати кредитування капітальних інвестицій і безперервність економічної діяльності.

Підтримка є продовженням першого етапу Програми відновлення фінансової інклюзії, який підтвердив значний попит українського бізнесу на фінансування через банки-партнери.

Як повідомлялося, у травні ЄБРР запустив в Україні пілотний донорський механізм ESE для часткового списання боргу бізнесу за інвестиційними кредитами у разі пошкодження профінансованих активів унаслідок бойових дій: із ПриватБанком – обсягом EUR6,8 млн, із Райффайзен Банком – EUR1,2 млн.

ЄБРР у 2025 році виділив Україні рекордні EUR2,9 млрд фінансування, зокрема EUR1,2 млрд через партнерські фінансові установи, а також EUR504 млн за програмами розподілу портфельного ризику, що забезпечило нове кредитування на суму до EUR1,6 млрд.