Питання індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці" обговорюється як один із можливих механізмів – Мінрозвитку

Запровадження індексації вантажних перевезень, які пропонує АТ "Укрзалізниця", опрацьовуються як один із можливих механізмів врегулювання складної фінансової ситуації компанії в межах комплексу заходів, повідомило Міністерство розвитку громад та територій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Фінансовий стан АТ "Укрзалізниця" залишається складним, однак Мінрозвитку виходить з того, що рішень для стабілізації ситуації може бути декілька, і вони не обмежуються лише підвищенням вантажних тарифів", – наголосили в Мінрозвитку.

У міністерстві з посиланням на дані "Укрзалізниці" зазначили, що з 2014 року обсяги вантажних перевезень скоротилися майже на 75%, а збитки компанії у 2025 році склали 7,5 млрд грн.

Зазначається, що лише за перші п'ять місяців 2026 року зафіксовано понад 900 атак на об'єкти залізничної інфраструктури, внаслідок яких було пошкоджено понад 2,5 тис. об'єктів, тоді як ті ж показники за аналогічний період минулого року були в рази меншими: відповідно близько 300 атак та 900 пошкоджених об'єктів. Посилення ударів ворога створює додаткове навантаження на компанію через необхідність відновлення інфраструктури, забезпечення безпеки руху та захисту працівників, додали у Мінрозвитку.

"Тому одним із ключових завдань є фінансова стабілізація залізниці, щоб вона могла й надалі безпечно й стабільно працювати як критична інфраструктура для країни. Це завдання вирішується комплексно: через державну підтримку, співпрацю з міжнародними партнерами, а також через обговорення можливих змін у тарифні політиці, зокрема індексації вантажних тарифів", – йдеться у коментарі міністерства.

У Мінрозвитку нагадали, що у державному бюджеті цього року передбачено близько 300 млн грн на реалізацію інфраструктурних проєктів у співфінансуванні з європейськими фондами, а також 5,7 млрд грн на придбання нових пасажирських вагонів українського виробництва.

Серед іншого вперше зроблено державне замовлення на суму 16 млрд грн на пасажирські залізничні перевезення у внутрішньому сполученні та понад 500 млн грн спрямовано на захист об'єктів критичної інфраструктури Укрзалізниці. В міністерства зауважили, що запровадження державного замовлення на пасажирські перевезення – це принципово новий для України крок, який є фактично аналогом європейської моделі PSO (Public Service Obligation), та дозволяє зменшити навантаження на вантажні перевезення та підвищити фінансову стійкість перевізника

"Паралельно держава веде переговори з міжнародними партнерами та фінансовими організаціями щодо додаткової допомоги залізниці. Також опрацьовується можливість отримання окремих позицій рухомого складу", – зауважили в Мінрозвитку.

Раніше голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив агентству Reuters про необхідність підвищити вантажні тарифи щонайменше на 45% цього року, щоб вирішити питання дефіциту та домовитися щодо реструктуризації боргу.

"Ми розуміємо труднощі, з якими стикаються деякі сектори економіки. Ми розуміємо, що всі вони постраждали від зростання цін на енергоносії... але залізниця не може продовжувати їх субсидувати", – наголосив Перцовський.

За січень-березень 2026 року "Укрзалізниця" збільшила чистий збиток на 17,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,9 млрд грн, що стало наслідком постійних ворожих обстрілів та здорожчання енергоресурсів.

У січні цього року компанія відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року зі ставкою 8,25% на суму $703,2 млн та єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $351,9 млн та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію своїх фінансових зобов'язань за кредитними угодами, що стосуються облігацій за участю кваліфікованих фінансових та юридичних консультантів.

Основними передумовами припинення обслуговування боргу за єврооблігаціями компанія назвала триваюче скорочення доходів від перевезення вантажів на фоні зменшення їх обсягу, яке у 2025 році складе близько 17%, а також посилення атак на залізницю, загальна кількість яких в 2025 році (1195) перевищила сукупний показник за 2023-2024 роки.

Згідно з презентацією у 2025 році "Укрзалізниця" зменшила виручку на 15,6% – до $2 млрд 189 млн, EBITDA – на 30,2%, до $293 млн, з яких $270 млн склала бюджетна підтримка. Відношення чистого боргу до EBITDA зросло до рівня 5,2.

"Укрзалізниця" з 1 по 8 квітня провела обмежені переговори з членами ad hoc групи (AHG) власників її єврооблігацій, в ході яких представила свою пропозицію щодо їх реструктуризації, але поки безрезультатно. До компанії приєдналися її юридичні радники Clifford Chance LLP та Sayenko Kharenko, а також її фінансові радники Rothschild & Cie та FinPoint LLC, тоді як до обмежених власників облігацій – юридичні радники AHG Hogan Lovells International LLP.

"Укрзалізниця" пропонувала списати 20% основної суми, відстрочити остаточне погашення єврооблігацій до червня 2033 року та розпочати їх м'яку амортизацію з грудня 2030 року – шістьма рівними виплатами по $150 млн.

В той же час компанія додатково хоче прив'язати обсяг цих виплат до обсягу перевезень вантажів. "Кожна окрема сума виплати в розмірі $150 млн може бути скоригована вгору або вниз в діапазоні $112-168 млн залежно від обсягу вантажних перевезень", – зауважується у презентації.

Щодо відсотків, то в перший рік (з червня 2026 по червень 2027 року) їх пропонувалося виплачувати грошима лише 1,5%, у другий – 2%, в третій – 4%, в четвертий – 6% та в останні три – по 7,75%.

Щодо прострочених відсотків, сума яких на 30 червня цього року досягне $83 млн, то "Укрзалізниця" хотіла б також списати 20% цієї суми, а із залишу у $67 млн сплатити грошима 20%, або 1,3 цента на долар номіналу, а решту капіталізувати в новий інструмент.

У разі прийняття такої пропозиції компанія б цього та наступного року сплатила за єврооблігаціями грошима відповідно лише $20 млн та $16 млн, тоді як 2028 року – $77 млн, 2029 – $121 млн, 2030 – $240 млн, 2031 – $389 млн, 2032 – $434 млн та 2033 року – $155 млн.

Учасники ринку наголошують на бажаності для компанії знайти порозуміння щодо реструктуризації з власниками єврооблігацій до липня цього року, коли наступає термін погашення єврооблігацій-2026.