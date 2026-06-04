Євросоюз відклав на три роки посилення вимог до капіталу банків

Європейська комісія ухвалила рішення відкласти впровадження нової системи вимог до капіталу банків, пов'язаних із ринковими ризиками, на три роки, щоб подивитися, як США і Велика Британія впроваджуватимуть аналогічні міжнародні стандарти.

Як зазначено в повідомленні ЄК, відтермінування впровадження спрямоване на те, щоб уникнути утиску прав європейських банків порівняно з їхніми американськими та британськими колегами.

"Європейські банки повинні мати можливість конкурувати на рівних умовах зі своїми міжнародними колегами", – заявила єврокомісар із фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке.

"Ці цілеспрямовані й обмежені в часі заходи допомагають зберегти рівні умови на світових фінансових ринках, водночас підтверджуючи нашу прихильність стандартам Базельської угоди. Вони дають нам необхідний час для моніторингу подій в інших великих юрисдикціях, перш ніж визначити найкращий довгостроковий підхід", – цитує її слова агентство Reuters.

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, нові правила вимог до капіталу банків мали б набути чинності в повному обсязі з січня 2027 року. Трирічну відстрочку було узгоджено з Європейським центральним банком і Європейським банківським управлінням.

Набуття чинності регламентом під назвою Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) переноситься вже втретє. Спочатку очікувалося, що він буде застосований 2025 року, проте США наразі не змогли затвердити власну версію вимог до капіталу фінансових компаній, відому як Basel Endgame.