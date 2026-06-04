Усі закупівлі бетонних блоків для захисту критичної інфраструктури здійснюються через "Прозорро" – заява ОГТСУ

У зв’язку з поширенням у ЗМІ інформації щодо ймовірних зловживань під час закупівель бетонних модульних блоків для захисту критичної інфраструктури (так званих легоблоків), ТОВ "Оператор ГТС України" повідомляє, що захист газотранспортної системи від російських обстрілів є для ОГТСУ безумовним пріоритетом, говориться в заяві компанії у четвер.

"Компанія здійснює свою діяльність максимально відкрито та прозоро відповідно до вимог законодавства України, усвідомлюючи особливу відповідальність за використання коштів, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення стійкої роботи енергетичного сектору в умовах воєнного стану", – стверджують в ОГТСУ.

В компанії зазначили, що у зв’язку з цим ОГТСУ на упередження звертався до правоохоронних органів. Зокрема, з метою перевірки відсутності порушень під час закупівель бетонних блоків для захисту критичної інфраструктури, у квітні 2026 року Оператор ГТС звернувся до Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора.

"Ми зацікавлені, щоб усі факти отримали неупереджену правову оцінку. ОГТСУ завжди готовий співпрацювати з правоохоронними органами і відкритий до будь-яких перевірок у встановлений законом спосіб", – наголосили у товаристві.

Як говориться у заяві, усі закупівлі бетонних блоків для захисту критичної інфраструктури є відкритими та конкурентними і здійснюються через систему "Прозорро".

За інформацією товариства, за 2025-2026 роки було укладено 51 договір з 16-ма контрагентами на понад 2,1 млрд грн. Усього в торгах взяли участь понад 40 учасників. Документація відкрита на "Прозорро". Тендери не підлягають поділу на лоти: учасник подає пропозицію на повний комплект блоків різних розмірів, сумісних між собою. Постачання різних типів блоків різними компаніями унеможливлює якісний монтаж захисних споруд. Окрім цього, Оператор ГТС додатково проводив консультації з виробниками для забезпечення належної конкуренції.

В ОГТСУ також стверджують, що закон не передбачає можливості обмежувати закупівлю лише виробниками, оскільки закон "Про публічні закупівлі" визначає учасником будь-яку юридичну чи фізичну особу, що подала пропозицію, і не містить вимоги, що учасником може бути виключно виробник. Стаття 5 закону прямо забороняє замовнику встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. Відтак вимога купувати товар лише у виробника була б порушенням закону з боку ОГТСУ.

Окрім того, товариство назвало ціни за результатами торгів ринковими й нижчими за очікувані. Зокрема, очікувану вартість розраховано за результатами відкритих ринкових консультацій у березні 2025 року, де підтверджено, що 40-50% ціни блоків складає логістика. При цьому усі торги завершилися суттєво нижче очікуваної вартості.

"У відеоматеріалі (народного депутата Ярослава Железняка в Телеграмі у четвер – ІФ-У) ціни виробників порівнюються з цінами в контрактах без урахування транспортної складової (доставка, страхування, навантаження-розвантаження), яка разом із вартістю товару формує його реальну собівартість і залежить від відстаней, умов постачання, ваги та обмежень на дорогах", – пояснили в ОГТСУ.

Своєю чергою в плані контролю виконання контрактів до постачальників-порушників застосовуються штрафи, стягнення банківських гарантій та розірвання договорів.

"Уже стягнуто понад 31 млн грн банківських гарантій та понад 7 млн грн оперативно-господарських санкцій. А постачальника, який із понад 47 тисяч замовлених блоків поставив менше 1,5%, позбавлено контракту", – повідомили в заяві.

Як стверджують в компанії, в умовах постійних атак на енергетичну систему України ОГТСУ приділяє особливу увагу ефективному та своєчасному виконанню робіт, спрямованих на підтримання надійності газотранспортної системи, і відтак, за необхідності, готовий надати додаткові роз’яснення з дотриманням безпекових вимог.

Як повідомлялося, народні депутати Ярослав Железняк та Максим Хлапук (фракція "Голос") подали заяву до НАБУ про вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) при закупівлях бетонних лего-блоків для захисту критичної інфраструктури.

Своєю чергою, як свідчить офіційна відповідь НАБУ Железняку, яку він опублікував у телеграм-каналі в четвер, антикорупційний орган вже розпочав досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення.