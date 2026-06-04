Інтерфакс-Україна
Економіка
18:12 04.06.2026

Сенс Банк заявив про відсутність преференцій для згаданих у "плівках Міндіча" осіб

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Сенс Банк заявив про відсутність преференцій для згаданих у "плівках Міндіча" осіб

Наглядова рада державного Сенс Банку завершила внутрішній аудит, ініційований після оприлюднення інформації на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, матеріалів розслідувань Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та журналістських публікацій, відомих як "плівки Міндіча", повідомила фінустанова на сайті.

Зазначається, що внутрішній аудит не встановив фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку щодо осіб та пов’язаних із ними компаній, які згадувалися у відповідних матеріалах.

Перевірка охопила операції згаданих осіб із 23 липня 2023 року, коли банк перейшов у державну власність.

У Сенс Банку зазначили, що умови обслуговування відповідали ринковим, а всі операції здійснювалися відповідно до законодавства та нормативних вимог Нацбанку.

Банк також повідомив, що не здійснював і не здійснює кредитування чи інших форм фінансування ТОВ "Файєр Поінт" та ТОВ "Карпатнафтохім".

Результати внутрішнього аудиту передані акціонеру та регулятору. Водночас наглядова рада ініціювала незалежну зовнішню перевірку із залученням міжнародної аудиторської компанії "великої четвірки".

Зовнішній аудит стосуватиметься процесів ухвалення рішень чинним складом наглядової ради з моменту її першого засідання 20 жовтня 2025 року. Результати перевірки планується оприлюднити після її завершення.

У банку наголосили, що він продовжує працювати у штатному режимі, а клієнти мають доступ до всіх сервісів і продуктів.

Як повідомлялося, ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки звернулася до прем’єр-міністра, голови Національного банку України та міністра фінансів із проханням перевірити можливий сторонній вплив на діяльність органів управління Сенс Банку. Комісія також просила на час перевірки відсторонити голову наглядової ради банку Миколу Гладишенка і голову правління Олексія Ступака.

5 травня Гладишенко брав участь у засіданні ТСК, де обговорювалося призначення чинного складу наглядової ради Сенс Банку у 2025 році. Під час засідання він заявив, що не знайомий із бізнесменами Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом, але знає Василя Веселого.

6 травня Нацбанк повідомив, що ініціює проведення моніторингу відповідності Гладишенка критеріям незалежності. Того ж дня наглядова рада Сенс Банку задовольнила заяву Гладишенка про самовідсторонення від виконання повноважень на період проведення перевірок.

Теги: #сенс_банк #плівки_міндіча

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