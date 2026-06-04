Інтерфакс-Україна
Економіка
17:48 04.06.2026

Уряд погодив створення ІП "Терезине" у Київській області

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Кабінет міністрів України включив у Реєстр індустріальних парків індустріальний парк (ІП) "Терезине" (Білоцерківський р-н Київської обл.) площею майже 15 га, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з повідомленням, реалізація проєкту дозволить створити до 500 нових робочих місць. Для розвитку створеного на 30 років парку планується залучити 780,4 млн грн з різних джерел, зокрема кошти ініціатора, керуючої компанії, учасників за рахунок звільнення від податку на прибуток, кредитні кошти та державне стимулювання.

Ініціатором створення є ТОВ "Індустріальний парк "Терезине".

За даними ресурсу YouControl, ТОВ "ІП "Терезине" зареєстроване с. Терезине Білоцерківського району у жовтні 2005 року зі статутним капіталом 218 млн грн.

Основна діяльність – надання нерухомого майна в аренду, організація будівництва. Минулого року компанія отримала 6,7 млн грн збитку та 0,23 млн грн чистого доходу.

Кінцевими бенефіциарами товариства є Іван і Надія Кудлай (по 19,66%), їх син Дмитро (29,49%), а також Станіслав Долід (29,49%).

Товариство входить великої розгалуженої групи компаній "Терезине", яка займається агровиробництвом, тваринництвом, переробкою олійних культур, виробництвом біогазу та харчової продукції.

Господарства розташовані переважно у Білоцерківському районі Київської області. За даними Мінекономіки, на території ІП "Терезине" планується розміщення підприємств переробної промисловості, а перевага надаватиметься виробництву харчових продуктів та напоїв.

"Харчова промисловість є одним із секторів, де Україна має сильну виробничу базу та значний потенціал для поглиблення переробки. Індустріальний парк "Терезине" створює умови для розвитку нових виробництв, появи робочих місць і посилення економіки Київщини " – цитується в повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Наразі у Реєстрі індустріальних парків налічується 120 об’єктів.

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано або перебувало у процесі будівництва 37 промислових підприємств.

Теги: #індустріальний_парк #терезине

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