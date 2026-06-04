АМКУ надав дозвіл Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I SCSp придбати індпарки E40 та "Бориспіль"

Фото: АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у четвер надав дозвіл компанії Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I SCSp на набуття контролю над ТОВ "Корма Девелопмент"та ТОВ "Жієнь".

Згідно з повідомленням на сайті комітету, відповідні заяви були подані до АМКУ 20 квітня.

"Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I SCSp отримає дозвіл на придбання індустріальних парків E40 та Бориспіль. До цього Dragon Capital розвивав об’єкти самостійно, об’єкт у Борисполі наразі знаходиться на стадії отримання статусу ІП (індустріального парку - ІФ-У)", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Dragon Capital.

Як зазначає АМКУ, набуття контролю над ТОВ "Корма Девелопмент" (Київ) відбувається через компанію E40 Industrial Park Limited (Кіпр, зареєстрована 13 березня 2026 року), а над ТОВ "Жієнь" – через Boryspil Terminal Limited (Кіпр, зареєстрована 16 березня 2026 року).

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Корма Девелопмент" вказана кіпрська "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед", кінцевими бенефіціарами – Дагмар Фіалова (33,2%), Іво Сухі (33,2%), Ярміла Яношова (33,2%), а також Марія, Лукаш, Давід та Томаш Фіала (0,1%).

Власником ТОВ "Жієнь" (Київ) зазначено кіпрську "Даймондкорп Лімітед", кінцеві бенефіціари – ті самі особи, що і у "Корма Девелопмент".

Раніше у березні 2026 року Dragon Capital повідомила про намір відновити реалізацію проєктів двох індустріальних парків у Київській області. У портфелі інвесткомпанії зокрема E40 Industrial Park під Києвом площею 200 тис кв. м, дозвіл на будівництво якого вона отримала у 2021 році.

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, що працює у сфері інвестицій та фінансових послуг. Компанія має понад 20 років досвіду прямих інвестицій у провідні українські компанії, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.

Управлінням портфелем комерційної нерухомості здійснює Dragon Capital Property Management. Під її управлінням перебуває 25 об’єктів (бізнес-центри, ТРЦ та логістичні комплекси) загальною площею понад 570 тис кв. м.

Dragon Capital та Amber Infrastructure спільно управляє фондом Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I.

Amber є спеціалізованим міжнародним інвестиційним менеджером, що фокусується на інвестиціях, управлінні активами та фондами. Наразі Amber управляє або консультує дев’ять фондів та керованих рахунків (два публічних та сім приватних) з активами під управлінням на суму близько 5 млрд фунтів стерлінгів. Маючи представництва в 11 країнах, станом на 31 грудня 2025 року Amber управляла понад 200 інфраструктурними інвестиціями, що становлять загальні активи під управлінням у розмірі близько $19 млрд. Amber входить до складу Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC ("Boyd").