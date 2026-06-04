Інтерфакс-Україна
Економіка
17:02 04.06.2026

АМКУ надав дозвіл Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I SCSp придбати індпарки E40 та "Бориспіль"

2 хв читати
АМКУ надав дозвіл Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I SCSp придбати індпарки E40 та "Бориспіль"
Фото: АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у четвер надав дозвіл компанії Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I SCSp на набуття контролю над ТОВ "Корма Девелопмент"та ТОВ "Жієнь".

Згідно з повідомленням на сайті комітету, відповідні заяви були подані до АМКУ 20 квітня.

"Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I SCSp отримає дозвіл на придбання індустріальних парків E40 та Бориспіль. До цього Dragon Capital розвивав об’єкти самостійно, об’єкт у Борисполі наразі знаходиться на стадії отримання статусу ІП (індустріального парку - ІФ-У)", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Dragon Capital.

Як зазначає АМКУ, набуття контролю над ТОВ "Корма Девелопмент" (Київ) відбувається через компанію E40 Industrial Park Limited (Кіпр, зареєстрована 13 березня 2026 року), а над ТОВ "Жієнь" – через Boryspil Terminal Limited (Кіпр, зареєстрована 16 березня 2026 року).

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Корма Девелопмент" вказана кіпрська "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед", кінцевими бенефіціарами – Дагмар Фіалова (33,2%), Іво Сухі (33,2%), Ярміла Яношова (33,2%), а також Марія, Лукаш, Давід та Томаш Фіала (0,1%).

Власником ТОВ "Жієнь" (Київ) зазначено кіпрську "Даймондкорп Лімітед", кінцеві бенефіціари – ті самі особи, що і у "Корма Девелопмент".

Раніше у березні 2026 року Dragon Capital повідомила про намір відновити реалізацію проєктів двох індустріальних парків у Київській області. У портфелі інвесткомпанії зокрема E40 Industrial Park під Києвом площею 200 тис кв. м, дозвіл на будівництво якого вона отримала у 2021 році.

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, що працює у сфері інвестицій та фінансових послуг. Компанія має понад 20 років досвіду прямих інвестицій у провідні українські компанії, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.

Управлінням портфелем комерційної нерухомості здійснює Dragon Capital Property Management. Під її управлінням перебуває 25 об’єктів (бізнес-центри, ТРЦ та логістичні комплекси) загальною площею понад 570 тис кв. м.

Dragon Capital та Amber Infrastructure спільно управляє фондом Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I.

Amber є спеціалізованим міжнародним інвестиційним менеджером, що фокусується на інвестиціях, управлінні активами та фондами. Наразі Amber управляє або консультує дев’ять фондів та керованих рахунків (два публічних та сім приватних) з активами під управлінням на суму близько 5 млрд фунтів стерлінгів. Маючи представництва в 11 країнах, станом на 31 грудня 2025 року Amber управляла понад 200 інфраструктурними інвестиціями, що становлять загальні активи під управлінням у розмірі близько $19 млрд. Amber входить до складу Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC ("Boyd").

Теги: #амку #amber_dragon_ukraine_infrastructure_fund_i

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 28.05.2026
Девелопер "РІЕЛ" купує "Естейт Девелоп" з житловим проєктом у Шевченківському районі Києва

Девелопер "РІЕЛ" купує "Естейт Девелоп" з житловим проєктом у Шевченківському районі Києва

12:39 27.05.2026
Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив 1-ше закриття на рівні EUR207 млн та початок інвестицій

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив 1-ше закриття на рівні EUR207 млн та початок інвестицій

18:04 25.05.2026
Продаж частки Fire Point компанії з ОАЕ знаходиться на розгляді в АМКУ – мажоритарій Fire Point

Продаж частки Fire Point компанії з ОАЕ знаходиться на розгляді в АМКУ – мажоритарій Fire Point

18:06 15.05.2026
Winner має намір придбати приміщення в іноваційному парку UNIT.City

Winner має намір придбати приміщення в іноваційному парку UNIT.City

00:48 15.05.2026
АМКУ знову оштрафував фармдистрибьютора "ОПТІМА-ФАРМ,ЛТД" на 7 млн грн

АМКУ знову оштрафував фармдистрибьютора "ОПТІМА-ФАРМ,ЛТД" на 7 млн грн

01:31 01.05.2026
АМКУ зобов'язав Київстар, Vodafone та Lifecell розглянути рекомендації щодо реклами "безлімітного" інтернету

АМКУ зобов'язав Київстар, Vodafone та Lifecell розглянути рекомендації щодо реклами "безлімітного" інтернету

18:39 21.01.2026
Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

15:06 10.12.2025
ЄБРР інвестує до Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I до EUR60 млн

ЄБРР інвестує до Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I до EUR60 млн

17:53 26.06.2025
ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ВАЖЛИВЕ

Норма про середню зарплату у 26 тис. грн для бронювання діє вже з червня – Мінекономіки

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%

ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 млрд грн за кордон через мережу з понад 2,3 тис. ризикових компаній

Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 44,3023 грн/$1

Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

ОСТАННЄ

Уряд погодив створення ІП "Терезине" у Київській області

Служба зайнятості зареєструвала понад 200 тис. вакансій: 2/3 підприємств стикаються з нестачею персоналу – Соболев

Очільник "Енергоатома" та члени наглядради, що звільнились, обмінялися взаємними подяками за співпрацю

Українським морським коридором з 2023р. перевезено 200 млн тонн вантажів – віцепрем'єр

ЄІБ може надати Україні EUR120 млн на модернізацію пунктів пропуску на Транс'європейській транспортній мережі

Промвиробництво в Україні у квітні зросло на 1,2%, за 4 міс.-2026 скоротилось на 0,4% – Держстат

Частка електромобілів на ринку нових легкових авто у травні скоротилась майже на 10 в.п. – "Укравтопром"

ЄБРР надасть EUR25 млн кредиту на підтримку ліквідності міста Дніпро

Свириденко обговорила з місією МВФ виконання програми EFF обсягом $8,1 млрд

Втрати бюджетів країн Європи від споживання нелегальних тютюнових виробів сягнули EUR22,4 млрд у 2025р – дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА