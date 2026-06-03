Інтерфакс-Україна
Економіка
18:03 03.06.2026

Перехід ОСЦПВ до норм ЄС має бути поетапним – АСБ

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Перехід ОСЦПВ до норм ЄС має бути поетапним – АСБ

Перехід обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) до норм ЄС має бути поетапним, зазначив генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес" (АСБ) Вячеслав Черняховський коментуючи розроблюваний законопроєкт змін до закону об ОСЦПВ, повідомляється в інформації страхового об’єднання.

Він також зазначив, що передбачене до вступу в ЕС підвищення страхових сум має відбуватися за графіком, але з обов’язковим моніторингом після кожного етапу – з відстеженням середнього розміру виплат і страхових платежів, динаміки кількості незастрахованих транспортних засобів, навантаження на фонди МТСБУ та обсягу перестрахування за кордоном. Будь-які зміни фондів, внесків і гарантійних механізмів МТСБУ, які прямо впливають на вартість поліса, мають прийматися виключно за наявності актуарного та фінансового обґрунтування, підкреслює асоціація.

Що стосуються об’єднання полісів ОСЦПВ і "Зелена картка" в єдиний поліс який буде дійсний і в Україні і за кордоном, то на думку голови АСБ головне питання: коли і за чий рахунок міжнародний ризик буде перенесений на весь внутрішній ринок ОСЦПВ. Якщо зробити це без перехідного періоду і без збереження окремого механізму "Зеленої картки" для тих, хто реально виїжджає за кордон, наслідком буде різке подорожчання полісів для всіх автовласників. Оскільки лише відносно невелика частина автомобілів з українською реєстрацією реально виїжджає за межі України, а переважна частина договорів "Зелена картка" є короткостроковими.

"Подорожчання поліса запускає ланцюгову реакцію: частина автовласників відмовляється від ОСЦПВ, кількість незастрахованих транспортних засобів зростає, навантаження на фонди МТСБУ збільшується, а відрахування страхових компаній до цих фондів тиснуть на ціну для тих, хто страхується добросовісно", зазначив голова об’єднання.

Тому АСБ наполягає на розмежуванні двох процесів, які у нинішньому обговоренні законопроєкту нерідко змішують: поетапного підвищення страхових сум до рівня, наближеного до вимог ЄС, та інтеграції міжнародного покриття у систему ОСЦПВ. Асоціація вважає, що ці процеси не можуть запускатися одночасно і безумовно.

Окремо АСБ звертає увагу на страховиків, які наразі не працюють у сегменті "Зелена картка": для них не можна одномоментно створювати таке саме навантаження, як для компаній з багаторічним досвідом у цьому сегменті, і тут також необхідний перехідний режим.

"АСБ підтримує євроінтеграційну мету і наближення до права ЄС, однак пропонує конкретну дорожню карту: поетапне підвищення страхових сум із наступним "замороженням" до рішення про вступ України до ЄС; паралельний моніторинг впливу на ринок; збереження "Зеленої картки" протягом усього перехідного періоду; поступова підготовка МТСБУ, страховиків та ІТ-систем. Повний перехід до моделі, сумісної з правилами ЄС, асоціація пропонує здійснити вже після прийняття рішення про вступ – з урахуванням 1,5-2 років, які займають відповідні бюрократичні процедури", – зазначається в інформації.

Теги: #черняховський #осцпв

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