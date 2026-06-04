Наступного тижня буде запущено перший етап системи ринку праці "Обрій" – Мінекономіки

Наступного тижня буде повноцінно запущено перший етап цифрової екосистеми ринку праці "Обрій", повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак на The Jobs & Skills 4 Ukraine Forum у четвер.

"Нарешті, вже наступного тижня, ми зробимо не просто анонс, а офіційний запуск цифрової екосистеми ринку праці "Обрій" в рамках якої ми хочемо звести в одну цифрову платформу всіх ключових стейкхолдерів ринку праці", – підкреслила вона.

За її словами, зараз дуже складно говорити яким чином реформувати ринок праці та вирішувати дисбаланс, якщо не володіти повною інформацією в яких галузях у є дефіцит, а де – профіцит. "Тому перша базова задача – побудова цілісної інфраструктури аналітики ринку праці, щоб розуміти потреби в розрізі кожної галузі та кваліфікації не тільки сьогодні, а і через 5 або 10 років. І помічником у вирішенні цього питання може стати цифрова екосистема "Обрій".

За її словами, цифривізація зможе повідомити необхідні данні, згідно переглядам та запитам у системі "Обрій".

Як повідомлялося, уряд планував запустити цифрову екосистему ринку праці "Обрій" навесні 2026 року. Рішення про запуск екосистеми було прийняте 29 жовтня 2025 року. Передбачалось, що через "Дію" користувач зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 тис. грн на перекваліфікацію. Крім того, система автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching).