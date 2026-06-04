Інтерфакс-Україна
Економіка
15:02 04.06.2026

Служба зайнятості зареєструвала понад 200 тис. вакансій: 2/3 підприємств стикаються з нестачею персоналу – Соболев

1 хв читати
Служба зайнятості зареєструвала понад 200 тис. вакансій: 2/3 підприємств стикаються з нестачею персоналу – Соболев
Фото: https://www.facebook.com/

За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній повідомляють про нестачу персоналу, а Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості (ДСЗ) зареєстрував понад 200 тис відкритих вакансій, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на The Jobs & Skills 4 Ukraine Forum у четвер.

"Ми бачимо, наскільки змінився ринок праці, коли 75% підприємств стикаються з нестачею робочої сили. Держава повинна працювати над цим. Тому ми розробляємо систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму", – підкреслив міністр.

За його словами, в основі нової політики зайнятості повинно бути кілька основних моментів. По-перше, це дані, які професії, навички та кваліфікації будуть потрібні економіці не лише сьогодні, а й через п’ять чи десять років. По-друге, якщо роботодавцю потрібні певні навички, держава, постачальники освітніх послуг та партнери повинні допомогти людям здобути ці навички. По-третє, більш інклюзивний ринок праці. По-четверте, нова якість партнерства з бізнесом.

Теги: #вакансії #служба_зайнятості #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 29.05.2026
Уряд цьогоріч витратить до 40 млрд грн на підтримку бізнесу, наступного року обсяг допомоги планують збільшити - Соболев

Уряд цьогоріч витратить до 40 млрд грн на підтримку бізнесу, наступного року обсяг допомоги планують збільшити - Соболев

12:10 22.04.2026
Служба зайнятості: У 2026р. найпопулярніші громадські роботи – оборона та надання соціальних послуг

Служба зайнятості: У 2026р. найпопулярніші громадські роботи – оборона та надання соціальних послуг

12:27 17.04.2026
Фінансування ЄС за Ukraine Facility стане гнучкішим за рахунок часткових виплат – глава Мінекономіки

Фінансування ЄС за Ukraine Facility стане гнучкішим за рахунок часткових виплат – глава Мінекономіки

14:14 15.04.2026
Найбільше вакансій в медицині пропонують Одеська, Львівська, Дніпропетровська області та Київ

Найбільше вакансій в медицині пропонують Одеська, Львівська, Дніпропетровська області та Київ

10:21 02.04.2026
БЕБ оголосило конкурси на 212 вакантних посад

БЕБ оголосило конкурси на 212 вакантних посад

17:25 31.03.2026
Соболев задекларував 3,6 млн грн доходів за 2025р, з них 1,8 млн грн від KSE

Соболев задекларував 3,6 млн грн доходів за 2025р, з них 1,8 млн грн від KSE

19:07 27.03.2026
ВВП України за 2 міс.-2026 скоротився на 1,2% за рахунок чотирьох галузей - Соболев

ВВП України за 2 міс.-2026 скоротився на 1,2% за рахунок чотирьох галузей - Соболев

11:50 26.01.2026
Від режисера монтажу до стрільця: як 1 центр рекрутингу допомагає цивільним знайти своє місце в українському війську

Від режисера монтажу до стрільця: як 1 центр рекрутингу допомагає цивільним знайти своє місце в українському війську

16:02 19.01.2026
Кількість вакансій на порталі Work.ua зросла в 9 разів у 2025р., середня зарплата - на 22%

Кількість вакансій на порталі Work.ua зросла в 9 разів у 2025р., середня зарплата - на 22%

09:53 17.12.2025
На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

ВАЖЛИВЕ

Норма про середню зарплату у 26 тис. грн для бронювання діє вже з червня – Мінекономіки

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%

ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 млрд грн за кордон через мережу з понад 2,3 тис. ризикових компаній

Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 44,3023 грн/$1

Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

ОСТАННЄ

Наступного тижня буде запущено перший етап системи ринку праці "Обрій" – Мінекономіки

Очільник "Енергоатома" та члени наглядради, що звільнились, обмінялися взаємними подяками за співпрацю

Українським морським коридором з 2023р. перевезено 200 млн тонн вантажів – віцепрем'єр

ЄІБ може надати Україні EUR120 млн на модернізацію пунктів пропуску на Транс'європейській транспортній мережі

Промвиробництво в Україні у квітні зросло на 1,2%, за 4 міс.-2026 скоротилось на 0,4% – Держстат

Частка електромобілів на ринку нових легкових авто у травні скоротилась майже на 10 в.п. – "Укравтопром"

ЄБРР надасть EUR25 млн кредиту на підтримку ліквідності міста Дніпро

Свириденко обговорила з місією МВФ виконання програми EFF обсягом $8,1 млрд

Втрати бюджетів країн Європи від споживання нелегальних тютюнових виробів сягнули EUR22,4 млрд у 2025р – дослідження

"Карлсберг Україна" виплатить 200 млн грн дивідендів за 2023 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА