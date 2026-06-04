Служба зайнятості зареєструвала понад 200 тис. вакансій: 2/3 підприємств стикаються з нестачею персоналу – Соболев

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За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній повідомляють про нестачу персоналу, а Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості (ДСЗ) зареєстрував понад 200 тис відкритих вакансій, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на The Jobs & Skills 4 Ukraine Forum у четвер.

"Ми бачимо, наскільки змінився ринок праці, коли 75% підприємств стикаються з нестачею робочої сили. Держава повинна працювати над цим. Тому ми розробляємо систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму", – підкреслив міністр.

За його словами, в основі нової політики зайнятості повинно бути кілька основних моментів. По-перше, це дані, які професії, навички та кваліфікації будуть потрібні економіці не лише сьогодні, а й через п’ять чи десять років. По-друге, якщо роботодавцю потрібні певні навички, держава, постачальники освітніх послуг та партнери повинні допомогти людям здобути ці навички. По-третє, більш інклюзивний ринок праці. По-четверте, нова якість партнерства з бізнесом.