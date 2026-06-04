Інтерфакс-Україна
Економіка
14:14 04.06.2026

Очільник "Енергоатома" та члени наглядради, що звільнились, обмінялися взаємними подяками за співпрацю

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Очільник "Енергоатома" та члени наглядради, що звільнились, обмінялися взаємними подяками за співпрацю

Очільник АТ "НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк та колектив компанії висловили подяку членам наглядової ради (НР) Брісу Боюону та Патріку Фрагману, які достроково припинила свої повноваження, за плідну співпрацю, професійну підтримку та вагомий внесок у розвиток корпоративного управління.

"Їхня експертиза, стратегічне бачення та активна участь у роботі НР стали важливою складовою посилення системи корпоративного управління "Енергоатома" в умовах безпрецедентних викликів", – повідомила компанія у четвер.

Своєю чергою на ім’я очільника "Енергоатом" Ковтонюка надійшов лист від члена НР Бріса Боюона, у якому він подякував за конструктивну співпрацю та взаємодію протягом перших місяців роботи у складі ради.

"Він наголосив, що цей досвід зміцнив його впевненість у здатності "Енергоатома" й надалі залишатися надійною опорою держави та виконувати критично важливу місію із забезпечення країни електроенергією в умовах війни", – зазначили в "Енергоатомі".

Окрему подяку Бріс Боюон висловив за відкритість, довіру та конструктивну взаємодію з українською командою.

В "Енергоатомі" нагадали, що Бріс Боюон (обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy) та Патрік Фрагман (колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company) достроково припинили виконання повноважень членів НР "НАЕК "Енергоатом" 1 червня у зв’язку з особистими професійними та сімейними обставинами.

Як повідомлялося з посиланням на міністерство економіки, сільського господарства та довкілля, двоє незалежних членів НР подали заяви про свою відставку у зв’язку з тим, що обсяг задач по реформуванню компанії суттєво перевищує попередні очікування та потребує вкрай інтенсивної залученості всіх членів НР до постійної роботи, фактично в форматі повноцінного робочого дня.

Представниками держави в НР "Енергоатома" були обрані заступники міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів та Дарія Марчак, а також державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.

2 січня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Ними стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Теги: #ковтонюк #енергоатом #наглядова_рада

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