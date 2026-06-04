Інтерфакс-Україна
Економіка
12:56 04.06.2026

ЄІБ може надати Україні EUR120 млн на модернізацію пунктів пропуску на Транс'європейській транспортній мережі

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ЄІБ може надати Україні EUR120 млн на модернізацію пунктів пропуску на Транс'європейській транспортній мережі
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання близько EUR120 млн кредиту Агентству відновлення на модернізацію пунктів пропуску Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Згідно з описом проєкту на сайті банку, кошти планується спрямувати на оновлення прикордонної інфраструктури України в межах TEN-T, яка з’єднує країни Європейського Союзу та Молдову.

Мова, зокрема, йде про модернізацію терміналів, споруд, під’їзних шляхів, а також обладнання та програмного забезпечення для митного контролю.

Загальна вартість проєкту оцінюється наразі в EUR152 млн. Очікується, що його реалізація сприятиме збільшенню транспортних потужностей, відновленню міжнародних мереж автомобільних доріг та основних логістичних маршрутів, які сполучають Україну з державами ЄС та Молдовою.

Наразі проєкт перебуває на стадії оцінки. Зазначається, що він має підтримку ЄС в межах інструменту Ukraine Investment Framework за програмою Ukraine Facility.

Теги: #єіб #ten_t #модернізація #пункти_пропуску

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