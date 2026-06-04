ЄІБ може надати Україні EUR120 млн на модернізацію пунктів пропуску на Транс'європейській транспортній мережі
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання близько EUR120 млн кредиту Агентству відновлення на модернізацію пунктів пропуску Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).
Згідно з описом проєкту на сайті банку, кошти планується спрямувати на оновлення прикордонної інфраструктури України в межах TEN-T, яка з’єднує країни Європейського Союзу та Молдову.
Мова, зокрема, йде про модернізацію терміналів, споруд, під’їзних шляхів, а також обладнання та програмного забезпечення для митного контролю.
Загальна вартість проєкту оцінюється наразі в EUR152 млн. Очікується, що його реалізація сприятиме збільшенню транспортних потужностей, відновленню міжнародних мереж автомобільних доріг та основних логістичних маршрутів, які сполучають Україну з державами ЄС та Молдовою.
Наразі проєкт перебуває на стадії оцінки. Зазначається, що він має підтримку ЄС в межах інструменту Ukraine Investment Framework за програмою Ukraine Facility.