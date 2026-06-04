Інтерфакс-Україна
Економіка
12:52 04.06.2026

Промвиробництво в Україні у квітні зросло на 1,2%, за 4 міс.-2026 скоротилось на 0,4% – Держстат

1 хв читати
Промвиробництво в Україні у квітні зросло на 1,2%, за 4 міс.-2026 скоротилось на 0,4% – Держстат

Промислове виробництво в Україні у квітні 2026 року зросло до 1,2% (до відповідного місяця 2025 року) після зростання на 4,5% у березні та падіння у лютому – на 2,6%, у січні – на 8,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у березні 2026 року, відносно до попереднього місяця, промислового виробництва скоротилося на 5,3%.

Держстат уточнює, що загалом за чотири місяці поточного року промислове виробництво в Україні зменшилося на 0,4%

Як повідомлялося, промвиробництво в Україні у 2025 році скоротилося на 1,7%, тоді як у 2024-му зростання становило 4,7%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Теги: #держстат #промисловість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 29.05.2026
Середня зарплата в Україні у квітні виросла на 0,5% і становила 30,515 тис. грн – Держстат

Середня зарплата в Україні у квітні виросла на 0,5% і становила 30,515 тис. грн – Держстат

18:10 26.05.2026
Заборгованість населення України за ЖКП у I кв.-2026 зменшилась на 10,7% – Держстат

Заборгованість населення України за ЖКП у I кв.-2026 зменшилась на 10,7% – Держстат

18:09 23.05.2026
Зростання сільгоспвиробництва в Україні за результатами 4 міс.-2026 прискорилося до 1,7% – Держстат

Зростання сільгоспвиробництва в Україні за результатами 4 міс.-2026 прискорилося до 1,7% – Держстат

16:27 22.05.2026
Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

18:40 20.05.2026
Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

11:59 19.05.2026
Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

14:14 15.05.2026
Мінекономіки розширило перелік техніки з 15%-ю компенсацією 146 найменуваннями від 13 виробників

Мінекономіки розширило перелік техніки з 15%-ю компенсацією 146 найменуваннями від 13 виробників

17:26 13.05.2026
Портфель замовлень промисловості впав до мінімуму на тлі зниження індексу відновлення ділової активності – опитування ІЕД

Портфель замовлень промисловості впав до мінімуму на тлі зниження індексу відновлення ділової активності – опитування ІЕД

16:44 12.05.2026
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в I кварталі зменшився на 4,7% – Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в I кварталі зменшився на 4,7% – Держстат

18:44 11.05.2026
Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у березні зросли на 16,2% – Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у березні зросли на 16,2% – Держстат

ВАЖЛИВЕ

Норма про середню зарплату у 26 тис. грн для бронювання діє вже з червня – Мінекономіки

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%

ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 млрд грн за кордон через мережу з понад 2,3 тис. ризикових компаній

Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 44,3023 грн/$1

Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

ОСТАННЄ

Частка електромобілів на ринку нових легкових авто у травні скоротилась майже на 10 в.п. – "Укравтопром"

ЄБРР надасть EUR25 млн кредиту на підтримку ліквідності міста Дніпро

Свириденко обговорила з місією МВФ виконання програми EFF обсягом $8,1 млрд

Втрати бюджетів країн Європи від споживання нелегальних тютюнових виробів сягнули EUR22,4 млрд у 2025р – дослідження

"Карлсберг Україна" виплатить 200 млн грн дивідендів за 2023 рік

Доходи загального фонду держбюджету за 5 міс.-2026 зросли на 27,8%, видатки – на 17,0%, запозичення впали в 2,7 раза

Україна обговорює з Литвою можливість передачі локомотивів для "Укрзалізниці"

"Енергоатом" скоротив терміни ремонів АЕС в рамках підготовки до ОЗП в середньому на 4 доби – глава компанії

Правоохоронці проводять слідчі дії в НКЦПФР

Київський ТРК White Lines заповнено орендарями на 75%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА