Промвиробництво в Україні у квітні зросло на 1,2%, за 4 міс.-2026 скоротилось на 0,4% – Держстат

Промислове виробництво в Україні у квітні 2026 року зросло до 1,2% (до відповідного місяця 2025 року) після зростання на 4,5% у березні та падіння у лютому – на 2,6%, у січні – на 8,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у березні 2026 року, відносно до попереднього місяця, промислового виробництва скоротилося на 5,3%.

Держстат уточнює, що загалом за чотири місяці поточного року промислове виробництво в Україні зменшилося на 0,4%

Як повідомлялося, промвиробництво в Україні у 2025 році скоротилося на 1,7%, тоді як у 2024-му зростання становило 4,7%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.