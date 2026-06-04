Частка електромобілів на ринку нових легкових авто у травні скоротилась майже на 10 в.п. – "Укравтопром"

Частка електромобілів на ринку нових легкових автомобілів у травні-2026 зменшилася до 8,5% порівняно з травнем-2025, коли вона становила 18,4% у, повідомив у телеграм-каналі "Укравтопром".

Порівняно з квітнем поточного року їхня частка скоротилась на 0,5 в.п.

Водночас автомобілі з традиційними двигунами (бензинові і дизельні) охопили понад 60% проти 54,3% минулого року. Зокрема, найпопулярніші бензинові моделі охопили 39,9% ринку, тоді як торік у травні на них припадало 36% ринку. Дизельні авто також збільшили свою частку – до 20,7% з 18,3% торік.

Частка гібридних авто зросла з 27,1% до 30,8%, але порівняно з квітнем-2025 вона зменшилась більш ніж на 2 в.п.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

За даними "Укравтопрому", лідерські позиції у сегменті бензинових авто посіла Hyundai Tucson, гібрідів – Toyota RAV-4, дизельних – Renault Duster, електрокарів – BYD Sea Lion 06EV, авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Як повідомлялося, у цілому за 2025 рік за рахунок стрімкого зростання продажів електрокарів у другій половині року, вони збільшили частку на ринку нових легкових авто до 28,3% із 14,5% у 2024 році, тоді як автомобілі з традиційними двигунами (бензинові і дизельні) охопили лише половину ринку порівняно з понад 65%. Також з 25,6% до 17,4% зменшився сегмент дизельних авто.

На початку поточного року частка електромобілів ще утримувала 19% на ринку нових легковиків (у січні), але вже у лютому впала до 3,3%, однак у березні почала поступово збільшуватись на фоні здороження традиційного пального.

Як повідомлялось, українці у травні Українці і 2026 року придбали близько 5,5 тис. нових легкових авто, що на 18% менше за показник травня 2025 року і на 11% менше, ніж у квітні поточного року.